Předškoláci z ACADEMIC SCHOOL mají vlastní olympiádu!

16.02.2018 12:41

Poslední dva týdny zněly v mateřské škole Academic School slova písně ,,Když nemůžeš, tak přidej víc....´´. Tento slogan se totiž stal pomyslnou hymnou dětské zimní olympiády, do které se zapojily asi tři desítky dětí ve věku od dvou do šesti let, navštěvujících právě Academic School v Mařaticích.