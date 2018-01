Prezidentský duel České televize bude hostit Rudolfinum

Duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta, uvidí diváci v přímém přenosu na programech ČT1 a ČT24, a to od 20:00 do 21:30 hodin večer. Moderátorkou bude Světlana Witowská.

Debata se volbou Rudolfina vrací na místo, které hostilo natáčení rozhovorů s kandidáty před prvním kolem volby. Do reprezentativních prostor Rudolfina budou přizváni také podporovatelé jednotlivých kandidátů. Každý si bude moci přivést 30 příznivců.

autor: Tisková zpráva