Příměstský tábor autodromu zve v létě nejen malé závodníky

16.03.2018 15:28

Ani letošní letní prázdniny na mosteckém autodromu nevybočí z tradice. Pro děti ve věku od 6 do 15 let jsou připraveny dva týdenní turnusy příměstského tábora, v areálu i mimo něj na ně čeká spousta zábavy. Rodiče mohou své potomky přihlásit v termínu od 9. do 13. července nebo od 6. do 10. srpna.