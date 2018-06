ROP Střední Čechy: Společnost IMOBA, příjemce dotace na realizaci projektu „Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo“, požádala o prodloužení lhůty k dobrovolnému vrácení dotace

Společnost IMOBA, a.s., nástupnická společnost původního příjemce dotace na realizaci projektu Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo, vstoupila v souvislosti s výzvou k vrácení dotace do jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy a požádala o prodloužení lhůty. Žádosti bylo ze strany Úřadu vyhověno a lhůta byla prodloužena do 29. 6. 2018. Další postup v této věci společně řeší právníci obou subjektů.

Psali jsme: Premiér vymění „Čapák“ za migranty, napsal Václav Klaus ml. Máme silné vyjádření Andreje Babiše Pozor na to, co se teď děje kolem kauzy Čapí hnízdo, burcuje veřejnost komentátor od Bakaly Vraťte těch padesát milionů. Dobrovolně, vyzývají úředníci provozovatele Čapího hnízda Babiš v háji? Ukazuje se, že s Čapím hnízdem je to vážné

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva