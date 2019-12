Račte vstoupit do divadla v Národním muzeu

Zajímá vás, co přesně se skrývá pod označením divadelní cedule a co dalšího mohou návštěvníkům nabídnout bohaté fondy Divadelního oddělení Národního muzea? Pak si určitě nenechte ujít výstavu s názvem Račte vstoupit do divadla, která je k vidění od 13. prosince 2019 v Nové budově Národního muzea.

Nevíte, co se skrývá pod označením divadelní cedule? Nejste sami. Nejsou z plechu, jak si mnozí myslí. Jsou to tištěné informace o tom, co a kde se ten který večer hraje. Bývaly a někde ještě stále jsou věšeny na divadelní budovy. V dávných dobách je roznášeli po domech ceduláři. Odkazují na jednotlivá představení, zatímco výtvarně pojímané divadelní plakáty lákají na celou inscenaci.

Neseznámíte se ale jen s divadelními cedulemi. Chtěli byste například vidět, jaký frak nosil a do jakého kalamáře namáčel pero Josef Kajetán Tyl? Jakým rukopisem psali své hry Václav Kliment Klicpera, Jan Neruda, bratři Mrštíkové či Karel Čapek? V jakém kostýmu a čím žongloval první Principál z Prodané nevěsty? Co zbylo z Národního divadla po požáru a do jaké pokladničky sbíral národ peníze na nové? Jaké kusy hráli šlechtici v zámeckých divadlech a s jakým repertoárem české země objížděly kočovné společnosti? Jakým způsobem lákala dětské návštěvníky na své produkce loutková divadla? Co kromě cedulí dokumentuje divadelní inscenaci a představení? Pak Račte vstoupit do divadla v Nové budově Národního muzea.

„Divadelní oddělení Národního muzea disponuje opravdu bohatým sbírkovým fondem a byla by škoda tyto jedinečné exponáty návštěvníkům nepředstavit. Věřím, že tato výstava zaujme veřejnost nejen svou vysokou informační hodnotou, ale také celkovým zpracováním a atraktivitou jednotlivých předmětů,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Výstava Račte vstoupit do divadla vznikla ve spolupráci Národního muzea, Institutu umění – Divadelního ústavu a Moravského zemského muzea v rámci projektu MK NAKI II Cesta k divadlu. K vidění je v Nové budově Národního muzea od 13. prosince 2019 do 12. února 2020. Vstup na výstavu je zdarma. Více informací včetně doprovodných akcí a otevírací doby naleznete na stránkách www.nm.cz.

