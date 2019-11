Ředitelství vodních cest: Těžký jeřáb dnes demontoval starý železniční most přes plavební kanál v Lužci nad Vltavou

Vysokotonážní jeřáb o nosnosti 550 tun dnes snesl celý 115 let starý ocelový železniční most přes plavební kanál v Lužci nad Vltavou. Ředitelství vodních cest ČR zde buduje projekt na zvýšení podjezdné výšky pro lodě pod mosty na Vltavě, který umožní doplutí moderních vysokých lodí do Prahy.

Původní most do června roku 2020 nahradí nový zdvižný, první svého druhu v České republice, dálkově ovládaný z téměř 6 km vzdálené plavební komory Hořín. „Práce na odstraňování omezení výšky lodí pod mosty mezi Mělníkem a Prahou úspěšně pokračují. Nové mosty, které postavíme do roku 2021, svou podjezdnou výškou 7 m oproti současným pouze 4,50 m umožní proplutí moderních velkých osobních lodí i lodí přepravujících objemný náklad,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR. „Jsem přesvědčen, že zlepšené parametry Vltavy pomohou vnitrozemské plavbě uspět v konkurenci s těžkou silniční dopravou a přispět k ekologickému zásobování metropole,“ dodal.

Dnes dopoledne vysokotonážní příhradový jeřáb LIEBHERR LG 1550 s protizávažím o nosnosti 550 tun snesl ocelovou nosnou konstrukci jednopolového mostu o hmotnosti 83 t s délkou přemostění 27,310 m přes plavební kanál a přemístil ji na břeh, kde bude rozřezána a odvezena do šrotu. Stávající konstrukce byla jako celek zavěšena na jeřáb pomocí úvazků.

V pátek 1. listopadu byla zahájena výluka železniční dopravy a cestující jsou dopravováni autobusy. Tento den začalo rozebírání železničního svršku a montáž těžkého jeřábu. Původní jednokolejný železniční most z roku 1905, kdy byl postaven plavební kanál, se nachází na trati Vraňany – Lužec nad Vltavou. Nosná konstrukce je tvořena dvěma příhradovými nýtovanými prostě uloženými hlavními nosníky svislicové soustavy se zkříženými diagonálami o rozpětí 26,8 m. Mostovka je dolní prvková s mostnicemi, s podélníky a příčníky.

Demolice bude pokračovat odstraněním masivních opěr z kvarcitového zdiva z lomového kamene, založené pravděpodobně na dřevěném pilotovém roštu. Úložné prahy jsou ze žulového kvádrového zdiva. Na jejich místě bude zřízeny nové železobetonové opěry s kamenným obkladem, které budou ukrývat hydraulický zdvižný mechanismus mostu. Nový ocelový most bude obdobného vizuálního provedení jako původní most a díky zdvižnému charakteru mostu nedojde k žádné změně úrovně ani polohy železniční tratě v blízkosti obytné zástavby obce. Opětovné zprovoznění železniční dopravy je plánováno na červenec 2020.

Stavbu Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě, kanál Vraňany – Hořín, Ia. etapa, realizují dodavatelé STRABAG Rail a.s. - EUROVIA CS a.s. – OK Třebestovice a.s. se stavebními náklady 600 mil. Kč bez DPH. Stavba je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Při provádění stavebních prací zhotovitel dodržuje požadavky všech předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a nakládání s odpady.

Ředitelství vodních cest ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Ředitelství vodních cest ČR rovněž provozuje veřejné přístavy a přístaviště.

