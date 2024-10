Ředitelství vodních cest: Zahájili jsme stavbu nových čekacích stání

„Hořínské zdymadlo je pro lodě pomyslnou vstupní branou do Vltavy. V minulosti prošlo zásadní úpravou, kdy byl u velké plavební komory v jejím dolním ohlaví instalován zdvižný most zajišťující podjezdnou výšku 7 m. Vysoké lodě tak už nemají problém s proplutím z Labe směrem na Prahu. Malá rekreační plavidla sice bez problémů do komory vpluly i předtím, ale posádky se kvůli absenci možnosti vyvázání v rejdách potýkaly s komplikacemi při čekání na proplavení. To se nyní mění nejen na Hoříně, ale i na dalších vltavských komorách,“ říká Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR a vyjmenovává: „Loni jsme vybudovali podobná čekací stání ve Vraném nad Vltavou a téměř hotová jsou čekací stání pro rekreační lodě na plavebních komorách Dolánky a Roztoky.“

Stavba čekacích stání na Hoříně je součástí komplexní iniciativy zlepšení podmínek pro rozvíjející se rekreační plavbu na českých vodních cestách. Možnost pohodlného vyvázání při čekání na proplavení má velký vliv i na bezpečnost plavebního provozu.

„Stavba bude mít na provoz na okolních komunikacích minimální vliv, jelikož většina prací bude probíhat z vody. Pohyb po přilehlé stezce pro pěší a cyklisty ovlivní prakticky jen výstavba čekacího stání v dolní vodě, kde se bude stavět v těsné blízkosti cesty. S její uzavírkou se však nepočítá. Omezení plavby v dolní vodě se dotkne části prostoru čekacího stání pro velká plavidla. To bude označeno signálními znaky zákazu vyvazování s výjimkou plavidel zhotovitele,“ říká Daniel Boďa, vedoucí projektu zhotovitele, společnosti Metrostav DIZ s.r.o.

Čekací stání v horní i dolní vodě budou tvořena řadou vždy devíti ocelových daleb, které jsou od sebe vzdáleny 2,5 m. Dalby budou instalovány vždy na vzdálenějších krajích stávajících čekacích stání pro velká plavidla, aby bylo minimalizováno riziko kolize velkých a malých lodí. Na každé z daleb budou umístěny úvazné prvky pro malá plavidla a vzájemně je propojí ocelová lávka délky 20 m a šířky 1,53 m se zábradlím. Přístup na lávku je pouze z lodí na vodě pomocí 4 žebříků ve vzájemné vzdálenosti 5 m. Čekací stání tak nejsou propojena se břehem a nebudou určena pro nástup a výstup osob na lodě.

Na obě čekací stání bude umístěno komunikační zařízení pro kontakt s velínem plavební komory a plavební značení.

Stavební náklady ve výši 27, 6 mil. Kč bez DPH financuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem je společnost Metrostav DIZ s.r.o.