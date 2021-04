Rodiče dětí Waldorfské ZŠ a SŠ školy Semily se postavili za odvolaného ředitele, dál budou bránit práva svých dětí

reklama

Právě jim ředitel Semecký umožnil, aby netestované děti mohly usednout do lavic se svými spolužáky a vzdělávat se. Ano, zní to absurdně, ale za to byl potrestán. Přitom, podle vyjádření většiny rodičů, svým postupem a rozhodnutím umožnil přístup do školy všem dětem tak, jak mu to ukládá školský zákon a jak to dětem zaručuje Listina základních práv a svobod ČR a mezinárodní Úmluva o právech dítěte. Děti mají právo na vzdělání bez podmínek nošení roušek či testování ve školách. Za výchovu a vývoj dítěte jsou v prvé řadě odpovědní rodiče, kteří musí vždy jednat v jeho zájmu. To je jen část argumentů, které uvedli rodiče dětí waldorfské školy ve svém otevřeném dopise adresovaném Radě města Semily, proč nesouhlasí s povinným testováním svých dětí ve škole. Se stejnými argumenty se obrátili na začátku dubna také na ředitele Semeckého a ten jejich argumenty respektoval:

"Děti mají právo chodit do školy, rodiče mají právo rozhodovat o svých dětech a učitelé mají děti vzdělávat. Já jsem udělal maximum proto, aby se výuky mohli zúčastnit všichni žáci a žákyně," vysvětluje Ivan Semecký a dodává: "Někteří radní tvrdí, že kvůli mému postupu je škola v současnosti rozdělena na dva nesmiřitelné tábory. To zásadně odmítám, naopak jsem udělal maximum. Většině rodičů testovaných dětí nevadilo, že chodí do školy s dětmi, které se netestují, vzájemně se respektovali."

Odvoláním ředitele Semeckého se situace na Waldorfské základní a střední škole rozhodně nezklidní. Ti rodiče, kteří testování odmítají, budou i nadále hájit své děti, a to společně s rodiči, jejichž děti testování podstupují, připravují v tomto směru právní kroky vůči ministerstvu zdravotnictví i ministerstvu školství s cílem ochránit ústavní práva rodičů i dětí. Právní pomoc jim po celou dobu poskytuje odborná skupina Zdravé fórum pro právo. "Od začátku jsme vyjádřili připravenost pomoci panu řediteli Semeckému, který se postavil proti právnímu chaosu, vytvořenému novými opatřeními. Tuto pomoc pak poskytujeme i všem ostatním, kdo hájí zejména práva dětí, včetně rodičů, jejichž podpora je zásadní. Děti se totiž samy bránit nemohou. Je pro mě neuvěřitelné vidět, jak zde fakticky proti sobě stojí na jedné straně rodiče, škola a její ředitel, na straně druhé pak rada města a Vláda České republiky. Dobrou zprávou je, že právníků, kteří podobně pomáhají opticky slabší skupině, je i mimo naši skupinu stále více," říká Tomáš Nielsen, právník a spoluzakladatel Zdravého fóra.

Děti jsou naše budoucnost a je naší povinností udělat pro ně maximum. Proto se obracíme na další ředitele škol a především rodiče: "Připojte se k nám, děti nás potřebují. Nedovolme, aby byly už od malička vystaveny šikaně ze strany státní moci," apelují na širokou veřejnost rodiče dětí ze Semil.

