Rožmberk nad Vltavou se na Instagramu dostal mezi nejatraktivnější turistické destinace světa

Snímky Rožmberka nad Vltavou se objevily na nejvlivnějších turistických instagramových platformách světa, ve společnosti fotografií New Yorku, Moskvy, Paříže, Barcelony, egyptských pyramid v Gíze, italských Benátek či německého zámku Neuschwanstein. Prohlédlo si je najednou více než 10 milionů lidí. Snímky Rožmberku za doprovodu Turistického spolku Lipenska nafotila hvězda světového Instagramu Christina Tan z Indonésie, známá jako Luxury královna Instagramu, která má na svém instaprofilu na půl milionu fanoušků.

Do jižních Čech a na Lipensko zavítaly dvě instagramové hvězdy, které se ve své tvorbě zaměřují na marketing turistických destinací. Star světového instagramu Christina Tan z Indonesie se svým kolegou Mistrem estetiky Ilhan Eroglu z Turecka navštívila a fotila Lipensko v říjnu. Postupně publikovala své fotografie, až se snímek Rožmberku nad Vltavou dostal na ty nejvlivnější a nejsledovanější instagramové destinační platformy, jako je například Beautiful destinations, kterou dnes sleduje 10,2 milionů fanoušků a turistů z celého světa.

„Dnes se na Instagramu profiluje kde kdo, ovšem dostat se s fotkou na skutečně vlivné platformy, které sledují statisíce a miliony, nebo v případě Beautiful Destinations desítka milionů lidí, to je špička. Tento úspěch Turistického spolku Lipenska se dá přirovnat k tomu, jako kdyby se o Rožmberku napsalo v New York Times, National Geographic, či Lonelyplanet. Jen to je jiný typ media,“ hodnotí úspěch specialista na infuencer marketing a zejména destinační marketing Tomáš Kadlec ze společnosti Northern Hikes.

Do jižních Čech pozvala obě instagramové hvězdy Jihočeská centrála cestovního ruchu a po Lipensku je doprovázel Jiří Mánek z Turistického spolku Lipenska. Christinu Tan říjnové východy a západy slunce, překrásná zákoutí Rožmberku nad Vltavou, Vyššího Brodu a Frymburku nadchly tak, že své fotografie neustále publikuje, i když kampaň pro jižní Čechy, kvůli které sem v říjnu přijela, už dávno skončila.

„Místa v Rožmberku, Frymburku a Vyšším Brodu mě tak nadchly, že nemohu zapomenout. Proto sobě i svým fanouškům tato krásná zákoutí připomínám na Instagramu. Myslím, že lidé, kteří zde žijí, si vůbec neuvědomují, jaké štěstí mají a na jakém turistickém pokladu vlastně sedí. Přístup Turistického spolku Lipenska mě nadchl a rozhodně se sem budu vracet a chci dále spolupracovat,“ sděluje autorka úspěšné fotografie Rožmberku Christina Tan, která má sama půl milionu fanoušku na svém istaprofilu.

Vedle Beutiful destinations visí fotka Rožmberku na dalším vlivném mezinárodním médiu o cestování Travel and Leisure. Na Instagramu tento profil sleduje 3,1 milionů lidí, dále třeba na platformách @b.inspired nebo @instatravel. Tam všude se chodí inspirovat lidé z celého světa, když hledají atraktivní místa kam se vydat na dovolenou.

„Snažíme se dělat Rožmberk atraktivní. Na jaře proběhne 2. fáze rekonstrukce náměstí - zpět do historické podoby. Vznikne zde pivovar, galerie, muzeum, restaurace s kavárnou, kasíno, ale také nové byty. Připravuje se cyklostezka s lávkou, obnovení dřevěného mostu staré kočárové cesty k hradu. Chceme, aby byl Rožmberk nejen atraktivním místem pro turisty, ale i krásným místem pro život. A samozřejmě se snažíme o marketing. Proto jsme také členy Turistického spolku Lipenska, a jak je vidět spolupráce se nám velmi vyplácí“, komentuje starostka města Rožmberk nad Vltavou Lenka Schwarzová.

Turistický spolek Lipenska působí druhým rokem v příhraničním lipenském regionu od Stožce po Rožmberk a jeho úkolem je vytvářet podmínky pro spolupráci celého regionu na propagaci turistické destinace Lipensko. Mezi jeho aktivity patří i marketing a propagace a to i v internetovém prostoru. „Může se nám to líbit nebo ne, ale Youtube, Instagram, Facebook a různé blogy dnes patří k marketingu neodmyslitelně. Tato média ovlivňují rozhodování i myšlení lidí, klientů a tedy také turistů a proto se je snažíme využívat. Úspěch propagace Rožmberku nás samozřejmě těší a podněcuje do další práce. Také proto 30.1. pořádáme velice atraktivní a přínosný seminář na téma využívání influencerů pro destinační marketing. Hlásí řada zájemců, ale volná místa ještě jsou,“ uzavírá a láká na seminář Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska.

Psali jsme: Kroměříž: Turistická sezona bude letos patřit hlavně dětem Plzeň chce lákat turisty, vyhlásí dotace pro cestovní ruch JCCR: V České republice začnou fungovat destinační managementy NP Šumava: Návštěvnická centra zvítězila v soutěži DestinaCZe 2017 České republiky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva