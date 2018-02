Rudý Klement, osudy válečných nevěst i nevyjasněná smrt Jana Masaryka. ČT připomíná Únor 1948

Česká televize se tomuto výročí věnuje v tematických dokumentech, vlastní dramatice, koncertech i velkofilmech. Události 25. února 1948 v den výročí zpřítomní netradičním, komentovaným zpravodajstvím Dnes před 70 lety uváděným Jakubem Železným.

„Do jisté míry půjde o přenos v čase. Přeneseme se do 25. února 1948 a přineseme shrnutí zásadních událostí. Kdyby už tehdy vysílala televize, mohlo by večerní komentované shrnutí zpráv dne vypadat velmi podobně. ‚Nehrajeme‘ si ale na to, jak by vysílala tehdejší televize, používáme současný jazyk a divákům dobře známé prostředky moderního zpravodajství,“ říká moderátor Jakub Železný, který pořadem Dnes před 70 lety provází. Česká televize nabídne tzv. breaking news hned několikrát během dne, diváci je budou moci sledovat v neděli 25. února na ČT1 ve vstupech v 9:40, 15:30, 17:20. Večer na ně naváže hodinový pořad od 21:30 hodin.

Únorové události připomene i nový dokumentární cyklus Rudí prezidenti, jenž představí pět československých prezidentů z dob vlády jedné strany. První díl nazvaný Sjednotitel strachu – Klement Gottwald diváci uvidí v pátek 23. února od 21:20 hodin na ČT2. V úterý 27. února ve 21:00 hodin ČT2 uvede dokument Jana Rouska Lidové milice, který přiblíží zásahy „ozbrojené pěsti dělnické třídy“ při ochraně hranic, proti studentům, sedlákům, církvi nebo demonstracím v souvislosti s měnovou reformou a v protirežimních shromážděních v letech 1969, 1988 a v roce 1989. Dalším dokumentem, který naváže na události z února 1948 je snímek Olgy Struskové Válečné nevěsty. Poukazuje na pohnuté osudy příslušníků československých pozemních jednotek ve Velké Británii a následně mapuje osudy jejich rodin v průběhu dalších třiceti let v souladu s vývojem naší tehdejší poválečné historie. Diváci dokument Válečné nevěsty uvidí v úterý 20. března ve 21:00 na ČT2.

Součástí únorových události roku 1948 byla také odmítnutá rezignace a následná nevyjasněná smrt tehdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Život jednoho z nejcharismatičtějších politiků v českých dějinách představí životopisný film Masaryk uvedený ve dvou dílech o nedělích 25. února a 4. března ve 20.15 na ČT1. Snímek získal rekordních dvanáct Českých lvů a osm slovenských cen Slnko v sieti. „Myslím, že to byl člověk, který se uměl bavit a uměl se bavit hodně. Vytvořil jsem si k němu spíše emoční, lidský vztah. Byl v jistém smyslu nešťastný, a proto si možná musel pomáhat i nějakými náhražkami, které mu dodávaly odvahu, protože přes svůj šarm a zábavnost byl velmi introvertní a křehký člověk. A i proto třeba vnímám jeho konec jako nedořešený i pro něj,“ říká představitel titulní role Karel Roden.

Téma nevyjasněných okolností smrti Jana Masaryka budou řešit i čtyři části unikátního publicistického cyklu Na pomoc generální prokuratuře z roku 1968, kdy se znovuotevřelo vyšetřování. Československá televize přispěla cyklem investigativních reportáží ke zpochybnění do té doby oficiální verze o sebevraždě. Ačkoliv cyklus získal cenu Trilobit, velmi brzy se stal jedním z nežádoucích produktů „kontrarevolučního“ vysílání. Nyní se série reportáží Na pomoc generální prokuratuře po půlstoletí vrací na obrazovky. I když řada otázek byla vyvrácena či zpřesněna současnými vyšetřovatelskými metodami, zůstává působivým historickým dokumentem, jenž se v ničem nezpronevěřuje poctivé a komplikované.

