SANEP: V červnu by vyhrálo hnutí ANO, preference ODS poklesly a za branami sněmovny by zůstal STAN

Volební preference do Sněmovny Parlamentu České republiky

Jak vyplývá z aktuálního měření společnosti SANEP, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky by koncem června vyhrálo hnutí ANO se ziskem 29,2 %, což představuje oproti květnu tohoto roku pokles o 0,9 procentního bodu. Anketa Pokud by v roce 2022 byly parlamentní volby, volili byste stejnou stranu jako v roce 2021? (Ptáme se od 28.6.2022) Ano 78% Ne 20% Nevolil bych 2% hlasovalo: 1516 lidí

Na druhém místě by nyní skončila nejsilnější strana vládní pětikoalice ODS v čele s premiérem Petrem Fialou, a to se ziskem 16,1 procentního bodu. Oproti minulému měsíci si tak občanští demokraté výrazně pohoršili, a to o 3,5 procentního bodu.

Jedním z důvodů tohoto poměrně dramatického poklesu volebních preferencí občanských demokratů může být to, že lidé stále více získávají pocit, že vláda není schopna řešit závažné ekonomické problémy a často svou neakčnost maskuje pod rouškou války na Ukrajině či výmluv na předešlou vládu Andreje Babiše. Na ODS dopadá i současná kauza kolem hnutí STAN. Řada voličů má pocit, že se premiér této kauze spíše vyhýbá a nevěnuje jí dostatečnou pozornost. Jednoduše řečeno, takovouto „změnu“ si jejich voliči pravděpodobně nepředstavovali.

Třetí pomyslnou příčku v nynějších hypotetických volbách do Sněmovny PČR by nyní obsadilo hnutí SPD v čele s jejím předsedou Tomiem Okamurou, a to se ziskem 13,7 procentního bodu, což znamená oproti minulému měsíci pokles voličských preferencí o 0,6 procentního bodu. Přesto i v červnu atakuje volební potenciál této strany dvacetiprocentní hranici.

Čtvrtým politickým subjektem, který by se v červnu dostal do Sněmovny PČR, jsou PIRÁTI v čele s Ivanem Bartošem, a to se ziskem 5,7 procentního bodu. Oproti výsledkům květnového měření si polepšili o 1,1 %.

Žádný jiný politický subjekt by se v současné době do Sněmovny PČR nedostal.

Těsně před branami do Sněmovny by se v červnu ocitlo hnutí STAN pod vedením jejího předsedy a současného ministra vnitra Víta Rakušana, které by v nynějším průzkumu společnosti SANEP obsadilo pátou příčku, a to s aktuálním ziskem 4,9 procentního bodu, což znamená pokles voličských preferencí oproti minulému měsíci o 2,9 procentního bodu.

Strmý pád preferencí Starostů a nezávislých zjevně souvisí s nedávno vypuklou kauzou Dozimetr, která není jen kauzou na komunální úrovni, jak se ji někteří představitelé vládní pětikoalice snažili bagatelizovat, ale sahá až do těch nejvyšších pater naší politiky. První, kdo díky této kauze přišel o ministerské křeslo, je Petr Gazdík. Gazdík zároveň oznámil, že skončí i jako místopředseda STAN. Ze čtveřice řadových místopředsedů zvolených na loňském sněmu tak zůstane Starostům pouze místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová. V březnu na post

rezignoval další s kauzou spojený europoslanec Stanislav Polčák, poslední z místopředsedů Věslav Michalik nedávno náhle zemřel. Celá kauza působí velmi bizarně, jen několik dní po jejím vypuknutí spáchal sebevraždu jeden z obviněných. Je zcela zřejmé, že tato kauza celé hnutí velmi výrazně poškodila a je otázkou, zda-li se Starostům a nezávislým podaří obnovit důvěru jejich voličů, neboť tato kauza není zdaleka první od doby, co STAN usedl do vládní pětikoalice.

Na šestém místě by v aktuálním měření skončila KDU-ČSL se ziskem 4,1 procentních bodů.

Tříprocentní hranici by v červnu tohoto roku překročili ještě Svobodní se ziskem 3,5 procentního bodu a TOP 09 se ziskem 3,1 procentního bodu. V červnu by na hranici tří procent dosáhla ještě ČSSD.

Výsledky šetření společnosti SANEP představují aktuální teoretické volební zisky politických stran a hnutí zastoupených ve Sněmovně Parlamentu České republiky a dále stran a hnutí, které v šetření dosáhly nebo překročily v červnu letošního roku tří procentní hranici:

