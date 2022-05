SANEP: V květnu by volby vyhrálo hnutí ANO, ve Sněmovně pouze čtyři strany

Jak vyplývá z aktuálního měření společnosti SANEP, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky by koncem května vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30,1 %, což představuje oproti dubnu tohoto roku nárůst o 2 procentní body.

Na druhém místě by nyní skončila Občanská demokratická strana v čele s premiérem Petrem Fialou, a to se ziskem 19,6 procentního bodu. Oproti minulému měsíci si tak občanští

demokraté mírně pohoršili, a to o 0,2 procentního bodu.

Důvodem, byť ne příliš velkého poklesu volebních preferencí občanských demokratů, může být skutečnost, že se Fialovi a jeho vládě nedaří uklidnit stále rostoucí obavy obyvatel České

republiky spojené s prohlubující se inflací, zdražováním či nebývalým nárůstem cen energií.

ODS si zatím udržuje preference díky tomu, že přebírá voliče od svých vládních koaličních partnerů, a to především od starostů. Strana totiž zároveň zažívá odklon části svých vlastních

voličů, kteří jsou současnou vládní politikou zklamáni a mají pocit, že se strana odvrátila od svých tradičních hodnot. Pakliže ODS díky svým preferencím takzvaně „usne na vavřínech“,

mohl by její preference během velmi krátké doby čekat velmi strmý pád.

Třetí pomyslnou příčku v nynějších hypotetických volbách do Sněmovny PČR by nyní obsadilo hnutí SPD v čele s jejím předsedou Tomiem Okamurou, a to se ziskem 14,3 procentního

bodu, což znamená oproti minulému měsíci nárůst voličských preferencí o 1,4 procentního bodu.

V současné době patří Tomio Okamura a jeho SPD mezi nejsilnější a nejhlasitější kritiky vládní pětikoalice. Vládě vyčítá především to, že se jí nedaří rozptýlit rostoucí obavy obyvatel

spojené s vysokým počtem uprchlíků a dále obavy ze zhoršení zdravotní péče, vzdělávacího systému, přetížení sociálního systému či výrazného oslabení sociálních jistot. Dá se očekávat,

že preference této strany budou díky rostoucí frustraci naší společnosti i nadále růst. V květnu zaznamenalo SPD volební potenciál atakující hranici dvaceti procent.

Čtvrtým politickým subjektem, který by se v květnu dostal do Sněmovny PČR, je hnutí STAN pod vedením předsedy a současného ministra vnitra Víta Rakušana, a to se ziskem 7,8

procentního bodu. Oproti výsledkům dubnového měření by si tak toto hnutí v současné době pohoršilo o 0,9 procentního bodu. Klesající preference Starostů a nezávislých zjevně

souvisí s řadou nepříjemných kauz, které od voleb neustále podkopávají důvěru voličů tohoto hnutí.

Žádný jiný politický subjekt by se v současné době do Sněmovny PČR nedostal.

Před branami do Sněmovny by se v květnu těsně ocitli Piráti, kteří by v nynějším průzkumu společnosti SANEP obsadili pátou příčku, a to s aktuálním ziskem 4,6 procentního bodu, což

znamená pokles voličských preferencí oproti minulému měsíci o 0,2 procentního bodu. Na šestém místě by v aktuálním měření skončila KDU-ČSL se ziskem 4 procentních bodů.

Tříprocentní hranici by v květnu tohoto roku překročili ještě Svobodní se ziskem 3,6 procentního bodu a TOP 09 se ziskem 3,3 procentního bodu.

Strana zelených a ČSSD, jakožto strany zastoupené v Parlamentu České republiky a jsou tudíž součástí měření, by nyní získaly 2,3 % (ČSSD) a 1 % (Zelení).

Výsledky šetření společnosti SANEP představují aktuální teoretické volební zisky politických stran a hnutí zastoupených v Parlamentu České republiky a dále stran a hnutí,

které v šetření dosáhly nebo překročily v květnu letošního roku tří procentní hranici:

M E T O D O L O G I E

Výše uvedený exkluzivní průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 26. – 30. května 2022 na vybrané skupině v souhrnu 1.429 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+ let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů 13.462 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu.

Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%.

Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Průzkum květnových volebních (nikoli stranických) preferencí vychází pouze z hlasů 65,1 % respondentů, kteří představují vzorek rozhodnutých voličů.

Veškeré uvedené výsledky a modely jsou platné pouze v daný okamžik sběru dat.

