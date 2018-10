SMS ČR: Účelové přihlašování se k trvalému pobytu musí skončit

05.10.2018 17:45

SMS ČR bojuje proti nekalým volebním praktikám. Karlova Studánka, Hřensko. To jsou jména dvou nejznámějších obcí, ve kterých v minulých volbách do obecních zastupitelstev došlo k nekalým praktikám. Ty spočívaly v tom, že do těchto obcí velmi krátce před komunálními volbami přesunuli své trvalé bydliště lidé úzce spojení s některými z kandidujících volebních stran.