STEM: Otevírání hranic ČR se nedotkne všech obyvatel stejně, neboť značná část populace do zahraničí jezdí málo nebo vůbec

Do zahraničí nejméně jezdí lidé starší (60 a více let), lidé s nižším dosaženým vzděláním a lidé v horší materiální situaci. Mezi nejčastěji uváděné důvody pro zahraniční cesty patří rekreace u moře, turistika a památky, naopak jen velmi málo Čechů jezdí do zahraničí z pracovních či rodinných důvodů. Ukazuje se tak, že pro mnoho obyvatel ČR je cestování za hranice naší vlasti zbytným luxusem.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 5. až 15. března 2020. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1008 respondentů. Na výzkumu pracovalo 265 tazatelů (PAPI, CAPI). Výzkumná série TRENDY je hrazena jen z prostředků STEM a nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM.

Výzkum se uskutečnil v době od 5. do 15. března 2020, přičemž 87 % všech rozhovorů proběhlo před vyhlášením nouzového stavu. Od 16. března pak začal platit zákaz vycestovat z ČR do zahraničí a zákaz vstupu cizinců na území ČR. Byla zavedena povinná karanténa pro osoby vracející se z rizikových zemí.

Postupné otevírání státních hranic ČR je jedním z nejviditelnějších opatření, kterým vláda ČR reaguje na příznivý vývoj epidemie koronaviru COVID-19. Data z březnového, tedy předkrizového, šetření neziskového ústavu STEM ale naznačují, že možnost cestovat za hranice naší vlasti pravidelně využívá jen část naší společnosti.

Téměř polovina (49 %) českých obyvatel opustí hranice vlasti alespoň jednou za rok, dalších 29 % za hranice cestuje aspoň jednou za dva roky. Naopak celých 22 % českých občanů do zahraničí nejezdí vůbec, a tudíž se jich zavření hranic přímo dotklo méně.

Analýza frekvence cestování v závislosti na věku daného obyvatele ČR poukazuje na provázanost mezi věkem a četností zahraničních cest. Zatímco z obyvatel věkové kategorie 60+ do zahraničí vůbec nejezdí téměř dvě pětiny (38 %), v nejmladší kategorii 18-29 let je pouze 13 % těch, kteří do zahraničí nejezdí vůbec. Naopak téměř dvě třetiny (65 %) českých obyvatel ve věku 18-29 let ČR opouští alespoň jednou za rok. Z českých obyvatel nad 60 let hranice ČR opustí aspoň jednou ročně rovných 30 %.

Dále platí, že lidé s vyšším dosaženým vzděláním cestují výrazně častěji. Zatímco dvě pětiny z obyvatel s vysokoškolským vzděláním do zahraničí cestují víckrát za rok, u obyvatel s maturitním vzděláním je to 28 % a u těch se vzděláním základním nebo vyučených pouze 17 %. Z občanů vyučených nebo se základním vzděláním do zahraničí vůbec nejezdí 32 % a mezi těmi, kteří mají maturitu, 17 % vůbec neopouští hranice republiky.

Frekvence cest do zahraničí je také spojená s materiální situací, která je pro změnu silně provázaná s nejvyšším dosaženým vzděláním. Čím horší je materiální zajištění českých obyvatel, tím menší je frekvence jejich cest za hranice a tím spíše nebudou do zahraničí vůbec cestovat. Například mezi Čechy, kteří jsou špatně zajištěni nebo chudí, za hranice vůbec nejezdí 43 %. Oproti tomu mezi Čechy, kteří jsou zajištěni velmi dobře nebo solidně, vůbec necestuje pouze desetina.

Podíváme-li se na hlavní důvody k cestování do zahraničí mezi těmi obyvateli ČR, kteří do zahraničí cestují aspoň jednou ročně (tj. polovina populace), zjistíme, že rekreace u moře, turistika a příroda je nejčastěji uváděnými důvody. Poměrně častými důvody jsou také cesty za kulturou a památkami. Naopak vzácné jsou cesty z pracovních důvodů – pro celých 73 % české občanů, kteří do zahraničí jezdí aspoň jednou ročně, toto není důvod k výjezdu za hranice. Méně četné jsou také cesty za příbuznými či přáteli v zahraničí.

