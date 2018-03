SVS: Změna podmínek pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu do EU

01.03.2018 21:28

Státní veterinární správa upozorňuje chovatele ptáků na změnu evropské legislativy upravující veterinární podmínky neobchodních přesunů ptáků v zájmovém chovu do EU. Aby se snížilo možné riziko zavlečení vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) do členských zemí, platí nově po dobu 30 dnů po vstupu ptáků do EU zákaz jejich účasti na výstavách, trzích a dalších akcích, kde se shromažďují ptáci.