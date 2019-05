SŽDC: Začíná očekávaná rekonstrukce výpravní budovy v Havířově

„Začíná přeměna zastaralé a z provozního hlediska nevyhovující budovy na objekt odpovídající požadavkům a standardům 21. století. V průběhu dvou let projde celý objekt kompletní rekonstrukcí včetně výrazných dispozičních změn,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Bude se upravovat obálka budovy (fasáda včetně výměny oken a dveří, zateplení a výměny střešní krytiny). Současně dojde ke změně dispozic vnitřních prostor pro potřeby SŽDC, dopravců a veřejnost. Součástí stavby bude rekonstrukce přípojek inženýrských sítí, vnitřních rozvodů (ústřední vytápění, elektrorozvody), vybudování nových sociálních zařízení pro veřejnost a doplnění prvků pro zajištění bezbariérovosti, například výtahů. Dojde rovněž k instalaci nového informačního a orientačního systému a vodicích prvků pro nevidomé.

Rekonstrukce výpravní budovy bude probíhat ve dvou etapách – nejprve bude provedena rekonstrukce stávající provozně administrativní části a přilehlých zpevněných ploch včetně venkovního schodiště. Cílem prací je vybudování nové odbavovací haly pro cestující a nové zázemí pro dopravce (zákaznického personálu Českých drah a RegioJetu). V rámci druhé etapy bude provedena rekonstrukce stávající odbavovací haly a restaurace, a to včetně prosklené stěny a střechy, dále dojde k přestěhování pokladen do nové odbavovací haly a následně k vybudování nového WC pro cestující v místě stávajících pokladních přepážek.

Na výše uvedený projekt přímo navazuje projekt s názvem Přednádražní prostor Havířov realizovaný Statutárním městem Havířov. „Jedná se o výjimečný projekt, který navždy změní vstupní bránu do našeho krásného města. Jsem šťastný, že to, co 30 let nešlo, se podařilo prosadit. Havířov si takovou investici zaslouží,“ sdělil primátor města Havířov Josef Bělica.

Hlavním cílem akce je revitalizace přednádražního prostoru zahrnující vybudování dopravního terminálu a související infrastruktury včetně parkovacích stání. Realizace bude zahájena ještě letos.

SŽDC připravuje také projekt modernizace samotné železniční stanice Havířov, který by se měl realizovat v letech 2021 a 2022.

Psali jsme: SŽDC: Na pražském hlavním nádraží začíná oprava fasády a střechy Fantovy budovy SŽDC představila nové uniformy zaměstnanců Správa železniční dopravní cesty: Nová zastávka Písek jih zkrátí cestu do centra města SŽDC: Modernizace plzeňského hlavního nádraží je u konce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva