SŽDC postupuje při kácení porostů v souladu s platnými zákony

Mezi mimořádné události, které mohou zastavit provoz vlaků na železničních tratích, patří pády stromů do kolejiště. SŽDC ve snaze maximálně omezit počet těchto případů plně využívá svých možností a v souladu s platnou legislativou kácí dřeviny v ochranném pásmu dráhy.

Česká železnice velmi často protíná zalesněné úseky, kde stromy rostou v bezprostřední blízkosti kolejí. Největší problémy vznikají při nepříznivých povětrnostních podmínkách, zejména při vichřicích a orkánech. Například v říjnu loňského roku způsobila vichřice Herwart, která se prohnala nad územím ČR, pád více než dvou set stromů do kolejiště. Téměř ve všech případech šlo o zdravé dřeviny. V případě těchto kalamitních stavů SŽDC okamžitě vysílá do terénu stovky zaměstnanců, zejména drážních hasičů, elektrikářů, techniků zabezpečovacího zařízení a traťových dělníků, kteří se snaží co nejdříve obnovit provoz na trati.

SŽDC má přímo ze zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, povinnost zajistit bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy. K tomuto účelu plně využívá i novelu zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.) ze 4. dubna 2017, kdy podle § 8 odst. 2 může odstraňovat dřeviny za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy.

Na rozdíl od minulých let již SŽDC nemusí žádat o svolení příslušný orgán ochrany přírody, ale kácení mu musí pouze písemně ohlásit, a to nejméně 15 dnů předem. Ten je může pozastavit, omezit nebo zakázat, ale výhradně na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu. V případech, kdy pád stromu hrozí bezprostředním ohrožením života či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, může dokonce kácení nahlásit pouze zpětně.

Přestože SŽDC zejména v posledních letech zintenzivnila údržbu doprovodné vegetace v ochranném pásmu dráhy, stále dochází ročně v průměru k 70 srážkám vlaku se stromem spadlým do kolejiště. V posledních letech ale začínají převažovat pády stromů rostoucích na pozemcích cizích vlastníků. V roce 2016 došlo celkem k 48 srážkám, které způsobily přímé škody na železniční infrastruktuře a drážních vozidlech za 5,6 milionu korun. V roce 2017 byla situace ovlivněna již zmíněnou vichřicí Herwart, kdy došlo k 80 srážkám a škodám převyšujícím 6,6 milionu korun. Za letošní rok SŽDC eviduje již 33 srážek a škody za 3,1 milionu korun.

Příkladem zanedbané péče o stromy může být i mimořádná událost z 19. června letošního roku na trati Újezdec u Luhačovic – Luhačovice, kdy strom rostoucí na soukromém pozemku a mimo obvod dráhy spadl těsně před přijíždějící vlak, přičemž poškodil jeho kabinu a způsobil řezné rány strojvedoucímu.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva