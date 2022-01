Sandžív Gupta modernizuje ostravskou ocelárnu LIBERTY

Britský podnikatel Sandžív Gupta, do jehož celosvětového firemního impéria patří i huť LIBERTY Ostrava, prožil loni turbulentní rok. Jeho skupina GFG Alliance se musela vyrovnat s pádem finančního domu Greensill Capital, který zajišťoval významnou část financování, a v Česku čelila politickým intervencím od Babišovy vlády, která jí chtěla bránit v transakcích s emisními povolenkami. Guptova skupina ale své problémy zvládla, k čemuž jí pomohl i loňský výrazný růst na trhu s ocelí. Díky tomu můžou pokračovat i investice do LIBERTY Ostrava. Jedna miliarda půjde na modernizaci válcovny a ještě několikrát tolik spolkne projekt nových hybridních pecí.

Gupta svoje podnikání obsáhle komentoval v rozhovoru pro agenturu ČTK. Je vidět, že úspěch v loňském roce ho až překvapil. „Je tomu možná těžké uvěřit v druhém roce covidové pandemie, ale rok 2021 byl jedním z nejlepších v historii LIBERTY Ostrava. EBITDA jen za první pololetí kalendářního roku dosáhla 2,6 miliardy Kč a druhé pololetí pokračovalo v tomto pozitivním trendu. Společnost nyní generuje tržby okolo 800 miliónů Kč za den a běží na plné kapacitě,“ uvedl britský podnikatel.

„Srovnejte to s rokem 2019, kdy došlo k nejhoršímu poklesu globálního ocelářského průmyslu od roku 2008. Během prvních dvou let od získání LIBERTY Ostrava jsme museli společnost podpořit 140 milióny EUR (přes 3,6 biliónu Kč) z naší holdingové kapsy, jen abychom udrželi produkční kapacitu a zachovali pracovní místa,“ dodal Gupta.

Miliardové investice v Ostravě

Když v roce 2019 Sandžív Gupta do ostravské hutě vstoupil, oznámil, že klíčovým modernizačním projektem bude náhrada tandemových pecí pro výrobu oceli novou technologií hybridních elektrických pecí. Dle jeho slov i tento projekt pokračuje: „Investice do nových elektrických hybridních pecí je klíčovým projektem pro budoucnost LIBERTY Ostrava a od počátku platí náš závazek ho realizovat. Očekáváme vyhlášení vítězného dodavatele v prvním čtvrtletí roku 2022.“

Gupta ale jedním dechem dodává, že k úspěchu projektu potřebuje spolupráci českého státu a jeho státního podniku ČEPS, který má na starosti elektrickou rozvodnou síť: „Je zbytečné mít hybridní elektrické pece bez elektrické energie, která by je poháněla. Takže platí, že potřebujeme pomoc české vlády s výstavbou vedení vysokého napětí do LIBERTY Ostrava, aby byla realizována co nejblíže roku 2025, což je předpokládaný termín dokončení výstavby hybridních pecí.“

Hybridní pece ale nejsou jediným modernizačním projektem. V současné době se již rozběhla modernizace Steckelovy válcovny v hodnotě téměř miliardy Kč, která bude probíhat dva roky.

Modernizace hutě by se neměla dotknout počtu zaměstnanců. Těch má LIBERTY Ostrava stejně jako celý český průmysl nedostatek. Gupta to komentuje: „Již nyní zažíváme generační obměnu – během následujících pěti let odejde do důchodu více než 600 lidí – a chceme je nahradit novými zaměstnanci. Proto investujeme do vzdělávacího projektu GREENSTEEL Academy, který přinese nové kompetence našim lidem, aby dokázali využívat technologie budoucnosti.“

Investice do LIBERTY Ostrava jsou jen součástí celkové strategie Guptovy skupiny v dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030, což vyjadřuje zkratka CN30. „Cílem naší skupiny je vytvořit udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost a životaschopný byznys model, který skloubí ziskovost s uhlíkovou neutralitou. To je v metalurgii, energeticky vůbec nejnáročnějším průmyslu, náročný úkol, ale je reálné ho dosáhnout,“ tvrdí Gupta.

Zájem českých politiků vzbudily emisní povolenky

Na jaře 2021 prošlo českými médii téma, že LIBERTY Ostrava prodává část svých emisních povolenek do sesterského podniku skupiny LIBERTY Galati. Přestože s emisními povolenkami hospodaří každý český podnik po svém bez jakékoliv veřejné pozornosti, na transakci v LIBERTY reagovaly politické špičky v čele s bývalým premiérem Babišem a ministrem průmyslu Havlíčkem a snažily se jí zabránit. Zaznívaly dokonce výroky, že převod emisních povolenek z jedné firmy stejného majitele do druhé představuje ´tunelování podniku´. Sandžív Gupta k tomu s odstupem několika měsíců podotýká: „Byli jsme překvapeni, že lidé, kteří do té doby jevili o LIBERTY Ostrava mizivý zájem, naskočili na toto téma s minimem informací a bez znalosti celkové situace. Neznám jiný případ, kdy by byly soukromé společnosti dotazovány politiky na tento typ transakcí.“ Britský podnikatel připomněl, že systém emisních povolenek je výtvorem politiků, nikoliv firem: „My, průmysl, jsme systém emisních povolenek nevymysleli a musíme s ním žít tak, abychom zajistili efektivní fungování našeho ocelářského byznysu v Evropě. Politické intervence do toho, jak jsou emisní povolenky využívány, jsou kontraproduktivní.

Zavázali jsme se, že všechny emisní povolenky společnosti budou použity ve prospěch LIBERTY Ostrava. To jsme naplnili zákonnými a vysoce ziskovými transakcemi, jejichž příjmy budou použity pro splnění našeho závazku zajistit LIBERTY Ostrava udržitelnou budoucnost.“

Pandemie připomněla důležitost průmyslu

Covid byla a je dle Sanžíva Gupty velká výzva. „Jestli na tom bylo něco v uvozovkách pozitivního, tak je to skutečnost, že narušení světových dodavatelských řetězců připomnělo evropské veřejnosti, že by měla podporovat průmysl, který má na svém území. Také vznikla masová pobídka, politická i finanční, k obnově národních ekonomik, která přináší velké investice do infrastruktury, jako jsou projekty mostů a silnic. To vyžaduje ocel, hodně oceli,“ uvádí.

Celkově hodnotí Gupta rok 2021 pozitivně, a to i díky současné konjunktuře na trhu s ocelí. „Myslím, že je slušná pravděpodobnost, že tento trend bude nějakou dobu pokračovat, zatímco my budeme dál pracovat na přechodu LIBERTY Ostrava do pozice šampiona ´zelené oceli´ ve střední Evropě,“ uzavírá majitel LIBERTY Ostrava.

