Sdružení místních samospráv ČR jednalo o dostupnosti a kvalitě poštovních služeb

„S panem ministrem jsme se shodli na tom, že v případě České pošty trochu zaspal stát, když se mu nepodařilo najít odpovídající uplatnění pro pobočkovou síť České pošty v jednadvacátém století,“ říká S. Polčák. „Stát by měl v kontextu klesajícího zájmu o klasické poštovní služby využít stávající pobočkovou síť ČP k tomu, aby si občané mohli na pobočkách pošty vyřizovat agendu, kvůli níž dnes musejí obíhat řadu dalších úřadů.“ Takové řešení by dle zástupců SMS ČR mohlo vést k udržení dostupnosti poštovních služeb při zachování efektivního fungování pobočkové sítě.

Představitelé SMS ČR jednali s ministrem také o projektu Pošta Partner, který předpokládá zřizování poštovních franšíz v režii obcí. „Takový model je obvyklý i v jiných evropských zemích, ale způsob, jakým je zaváděn u nás, je pro obce velmi zatěžující. Vyzval jsem proto pana ministra, aby stát obce k přebírání poštovních poboček více motivoval a při jejich provozování je efektivněji podpořil. Dnes téměř polovinu nákladů na provoz Pošty Partner doplácejí obce, u menších obcí to představuje významnou část rozpočtu a vede to ke stagnaci rozvoje obce v jiných oblastech. Podle našeho návrhu by měl stát hradit 75 procent celkových nákladů,“ říká S. Polčák. Upozorňuje také na to, že by měla být zajištěna zastupitelnost pro případ nemoci nebo dovolené speciálně vyškoleného pracovníka, který pro obec provoz Pošty Partner zajišťuje. „Pošta by měla mít k dispozici tým, který by toto zastupování řešil, malé obce nejsou schopné toto zajistit,“ říká S. Polčák.

Zástupci SMS ČR tlumočili ministru Metnarovi také nespokojenost obcí a jejich představitelů s klesající kvalitou doručovacích služeb. Nejpalčivějším problémem je podle nich to, že poštovní doručovatelé se nesnaží doručit zásilku ani v případě, kdy je adresát doma. Tento nešvar se dle informací z obcí v posledních letech významně rozšířil.

„Ministr Metnar nás informoval, že zřídí pracovní skupinu zabývající se budoucností České pošty. SMS ČR bude do této pracovní skupiny přizvána, aby zde zprostředkovala zkušenosti obcí a hájila jejich zájmy,“ říká S. Polčák.

Problém dostupnosti poštovních služeb

Hustota pošt je aktuálně upravena vyhláškou ČTÚ, nařízením vlády z roku 2015 a nově vydanou poštovní licencí. V současnosti fungují pošty na 3200 místech. Jako problematický vidí SMS ČR vyhláškou stanovený minimální rozsah provozní doby. Ten je pouze 15 hodin týdně; u pošt v obcích, které nedosahují vyhláškou stanovené parametry, dokonce pouze 10 hodin týdně.

SMS ČR dlouhodobě navrhuje, aby dostupnost poštovních služeb byla rozšířena na minimálně 20 hodin týdně, přičemž 2 dny v týdnu by provozní doba měla být povinně do 18.00 hodin. Důvodem je mimo jiné to, že za posledních několik desetiletí se dramaticky zvýšila míra dojíždění do zaměstnání, posunula se pracovní doba do odpoledních hodin a obecně došlo ke zvýšení pracovního nasazení lidí v produktivním věku. Rozhodování o parametrech časové dostupnosti poštovních služeb by podle SMS ČR mělo tyto demografické jevy zohlednit.

Psali jsme: Sdružení místních samospráv ČR podporuje zmírnění zákona o střetu zájmů Sdružení místních samospráv: Dvouleté děti ve školkách? Obce pro ně nemají kapacitu V Senátu odstartovala petice za ochranu samospráv. Byli jsme u toho Ministr školství jednal s předsedou SMS o GDPR na školách

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva