Sdružení místních samospráv nesouhlasí s účelovou vázaností částí příjmů obcí

Sdružení místních samospráv ČR nesouhlasí s požadavkem Pedagogické komory, aby část rozpočtového určení daní (RUD) byla účelově vázána na financování škol, a to na základě počtu žáků. Jedná se o nepřiměřené zasahování do rozhodování samosprávy. Navíc na zajištění chodu a rozvoje škol obce již vynakládají více, než činí takto vypočtený podíl z RUD.

Obce a města jako zřizovatelé škol a školských zařízení zajišťují trvale provoz, údržbu a rozvoj těchto zařízení. Činí tak kontinuálně, po celou dobu existence těchto zařízení. Právě z odborné iniciativy obcí a měst jakožto zřizovatelů došlo v roce 2013 k zavedení kritéria počtu žáků, pro které obec zajišťuje zázemí pro vzdělávání v RUD. Od roku 2018 došlo k nárůstu tohoto kritéria ze 7 na 9 procent. „Upozorňujeme, že pro rok 2018 je podíl RUD v tomto kritériu předběžně odhadován na 13 740 Kč na žáka. Přitom skutečné náklady obcí spojené se zajištěním provozu a rozvoje škol činily například v letech 2014 a 2015 průměrně 20 920 Kč. Z toho je zřejmé, že obce a města na zajištění chodu a rozvoje škol trvale vynakládají výrazně více prostředků, než kolik na ně – zjednodušeně řečeno – dostávají z RUD,“ říká Oldřich Vávra, předseda Pracovní skupiny SMS ČR pro školství a sport a dodává: „Zásadně proto nesouhlasíme s návrhem Pedagogické komory na účelové vázání jakékoliv části RUD jako nepřiměřený zásah do rozhodování samosprávy. Taková změna by zjevně řadu škol a školských zařízení naopak poškodila. To musíme jako zástupci samospráv odmítnout.“

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitická organizace s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentaci a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráci v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR. Sdružuje více než 1500 obcí a měst v ČR.

autor: Tisková zpráva