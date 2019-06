Skupině CSG loni výrazně vzrostly tržby i EBITDA

Klíčovými tahouny růstu byly služby v oblasti letectví a leteckého výcviku, výroba speciální pozemní techniky, výroba radarů a produkce brzdových systémů pro kolejová vozidla.

Za jednoho ze ´skokanů roku´ ve skupině CSG lze označit výrobce brzd pro kolejová vozidla, třemošnickou firmu DAKO-CZ. Ta meziročně zvýšila tržby ze 738 na 927 miliónů Kč a EBITDA z 91 na 150 miliónů Kč. Vynikajícího výsledku dosáhl i pardubický radarový výrobce ELDIS, který při tržbách 351 mil. Kč dosáhl EBITDA 134 miliónů Kč.

Majitel skupiny Michal Strnad k hospodaření loňského roku uvádí: „V roce 2018 jsme neuskutečnili žádnou významnou akvizici, soustředili jsme se na fungování těch společností, které v holdingu jsou. Právě do nich a do jejích produktů směřovaly v loňském roce klíčové investice. Do budoucna nevylučujeme akvizice malých a středních firem, které se hodí do našeho portfolia.“

Z vnějšího pohledu nejvýznamnější událostí CSG v roce 2018 bylo předání vlastnictví holdingu z jedné generace rodiny na druhou. Zakladatel skupiny Jaroslav Strnad převedl 100% podíl holdingové společnosti na syna Michala Strnada. Z hlediska vnitřního chodu CSG se ale nejednalo o velkou změnu, protože Michal Strnad již několik let působil ve skupině jako generální ředitel.

Jaroslav Strnad zůstává členem dozorčí rady CSG, prioritou jsou pro něj ale jeho vlastní podnikatelské aktivity. Buduje nový právně, organizačně i finančně zcela oddělený holding zaměřený na těžké strojírenství složený převážně ze společností sídlících ve Vítkovicích, z nichž nejvýznamnější je VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY.

Vzhledem k růstu holdingu se ukázalo jako potřebné ke zvýšení efektivity řízení rozvinout jeho strukturu a rozdělit ho do divizí, ve kterých se spojují firmy podle svého zaměření. Na podzim 2018 byla založena divize CSG Aerospace, která sdružuje například společnosti CS SOFT (vývoj systémů řízení letového provozu) a ELDIS Pardubice (výrobce radarů). Na divizi CSG Aerospace naváže v roce 2019 vznik divize CSG Land Systems, v níž se spojí skupinoví výrobci speciální pozemní techniky.

Hlavní hospodářské ukazatele CSG

Ukazatel MJ 2015 2016 2017 2018 Tržby mil. Kč 4 725 5 736 7 721 11 456 EBITDA mil. Kč 1 248 1 275 1 306 1 867

autor: Tisková zpráva