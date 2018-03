Soutěž Firma a živnostník Královéhradeckého kraje za rok 2017 zná své vítěze

Slavnostní vyhlášení výsledků uspořádala Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje ve spolupráci s městem Náchod.

„Obdivuji osobnosti, které mají v sobě mimo jiné podnikatelského ducha, poctivost a slušnost. Bylo mi obrovskou ctí ocenit celkovou vítězku a podnikatelku roku Královéhradeckého kraje, prezidentku firmy PETROF Zuzanu Ceralovou Petrofovou. Zaslouží si ocenění za pokračování tradice a za ochotu reprezentovat náš kraj jako její předešlé generace ve více než stopadesátileté historii této společnosti," uvedl první náměstek hejtmana Martin Červíček, jenž společně s náměstkyní Martinou Berdychovou a radním Pavlem Hečkem zastupovali krajskou samosprávu.

„Akci jsme uspořádali už potřetí, v tomto roce jsme však poprvé ocenili firmy a podnikatele z celého Královéhradeckého kraje,“ sdělil Radek Jakubský, předseda Krajské hospodářské komory Královéhradecké, a vysvětluje: „První dva ročníky jsme organizovali pouze v rámci okresu Náchod, a protože byly úspěšné a získaná ocenění jsou podle ohlasů firem jednoznačně pozitivní motivací pro jejich další podnikání a rozvoj, zapojili jsme do třetího ročníku i čtyři zbývající oblasti, v nichž naše komora působí – Královéhradecko, Trutnovsko, Jičínsko a Rychnovsko. Věřím, že tímto ročníkem již zakládáme tradici a že tuto celokrajskou akci zopakujeme i v dalších letech.“

Vítězem kategorie Živnostník se stal podnikatel v oboru stavebnictví Zdeněk Kalináč z Jičína, nejlepší obchodní společností do padesáti zaměstnanců se stala ofsetová tiskárna UNIPRINT, s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou. V kategorii Obchodní společnost do 250 zaměstnanců zvítězila společnost HALLA, a.s. z Nového Města nad Metují, která vyrábí designová technická svítidla.

Šampionem kategorii Obchodní společnost nad 250 zaměstnanců se stala trutnovská strojírenská firma KASPER KOVO s.r.o. Titul Podnikatelky roku si odnesla Zuzana Ceralová Petrofová z Hradce Králové, která stojí v čele společnosti PETROF, největšího výrobce akustických pian v Evropě.

Zvláštní ocenění, která v rámci slavnostního večera putovala k vybraným firmám a podnikatelům, byla Cena starosty města Náchod, jejímž čerstvým držitelem se stala náchodská potravinářská společnost DRANA s.r.o. a dvě Ceny MONETA Money Bank, a.s., generálního partnera. První z nich získala společnost VIBROM s.r.o. z Třebechovic pod Orebem, která zpracovává pokročilé keramické a kovové prášky a speciální plasty. Druhou cenu obdržela Barbora Petrů, která pod značkou BAJA design vyrábí dětské oblečení.