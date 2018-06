Společnost Fine Gusto dodává sušené maso do norské armády

„Bereme to jako velký úspěch, že v norské armádě mají zájem o čistě český výrobek sušeného masa. Naše jerky je vyráběno z velmi kvalitních kusů masa a nepřidáváme do něj žádná barviva ani konzervanty. Právě proto si nás norská armáda vybrala, abychom jí dodávali výrobek, díky kterému budou mít vojáci zajištěný přísun energie. Armáda klade veliký důraz na kvalitu a bezchybnost produktu, dbáme tedy na to, aby vše probíhalo bezchybně, je to naše vizitka v rámci dalších referencí,“ říká k zakázce David Novák, jednatel a zakladatel společnosti, a dodává. „Se zakázkou nám velice pomohl náš český partner, bez kterého bychom se k takovému kontraktu jen tak nedostali.“

Společnost Fine Gusto Nature plánuje norské armádě dodávat vyšší desítky tisíc balíčků ročně. Armáda si od společnosti nechává dodávat hovězí snack bar, slisovanou masovou tyčinku, která obsahuje pouze vysušené hovězí maso a trochu soli.

„Snažíme se jednat i s dalšími evropskými armádami. Věříme, že právě tento výrobek je pro vojáky velmi vhodný. Například sušené maso v kombinaci se sušeným ovocem a případně semínky má vysokou energetickou hodnotu a ideální poměr bílkovin a sacharidů, což vojáci ocení především v době, kdy musejí podávat vysoké výkony v průběhu delšího časového úseku,“ doplňuje druhý jednatel a zakladatel společnosti Pavel Doležal.

Společnost Fine Gusto Nature dnes vyrábí více než 15 druhů výrobků se sušeným masem. V nejbližší době však přijde na trh s další rozšířenou nabídkou. Výrobky Fine Gusto se nyní prodávají na e shopu společnosti, v sítích drogerií DM, v obchodech Tesco, Žabka, Point, dále v multikinech Cinestar, ve fitcentrech a také na volném trhu.

O společnosti Fine Gusto Nature

Fine Gusto Nature se specializuje na výrobu vysoce kvalitního hovězího a krůtího sušeného masa. Z názvu společnosti vyplývá, že cílem je vyrábět kvalitní, přírodní a nutričně hodnotné potraviny bez přidaných barviv a konzervantů. Díky vysokému obsahu bílkovin a malému množství soli je sušené maso Fine Gusto vhodné jak pro sportovce, tak i pro manažery v hektických dnech, nebo pro každého, kdo má rád skutečnou chuť masa. Manufakturní postupy firmy Fine Gusto Nature vychází z rodinných receptů a tradic. Společnost Fine Gusto Nature byla založena v roce 2014 a zaměstnává desítky zaměstnanců. Výroba probíhá v Pardubicích. V současnosti je Fine Gusto Nature největším výrobcem sušeného masa v ČR.

autor: Tisková zpráva