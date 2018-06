Budějovický Budvar loni exportoval nejvíce piva v historii

07.06.2018 20:48

Budějovický Budvar, n.p., loni exportoval nejvíce piva ve své historii. Do 76 zemí exportoval celkem 990 508 hektolitrů piva, to je meziročně o 1,5% více. Pivovar potvrdil pozici druhého největšího českého vývozce s podílem 21,5%. Většina objemu směřovala do zemí Evropské unie.