Správa NP Šumava vyzývá ke zvýšené opatrnosti

Správa Národního parku Šumava pro Vás pravidelně upravuje okolí všech informačních středisek a také naučné stezky v okolí návštěvnických center. Přesto vás prosíme o pochopení, že není vše připraveno v brzkých ranních hodinách. Naši pracovníci dělají vše pro to, aby mělo zázemí pro návštěvníky co nejlepší podmínky, a to co možná nejdříve.

Přesto prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí budov informačních středisek a návštěvnických center, kde hrozí pád sněhu ze střech. Toto varování se týká také vyhlídkových věží na jelení stezce v Návštěvnickém centru Kvilda.

Dalším nebezpečím mohou být kluzká schodiště např. také na naučné stezce u jelení zvěře. V Návštěvnickém centru Srní je průchozí celá stezka od centra k vlkům, jen dbejte opatrnosti při chůzi, zde také hrozí uklouznutí.

Při pohybu v lesích se mohou lámat větve a špičky stromů pod tíhou sněhu, toto nebezpečí se ještě zvýší, pokud nastane obleva.

Aktuální stav lyžařských tras sledujte na webu „Bílá stopa" (ZDE), kde jsou uváděny pravidelně informace o údržbě tras.

Trasy pro pěší se pravidelně upravují. Všechny informace o aktuální situaci se také dozvíte na našich návštěvnických centrech a informačních střediscích (ZDE).

autor: Tisková zpráva