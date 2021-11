Správa jeskyní ČR: Hlavní turistická sezona v 14 zpřístupněných jeskyních skončila, některé zvou dál

reklama

Na druhém místě to byly Koněpruské na Berounsku s 51 tisíci turisty, na pomyslné bronzové příčce se umístily jeskyně Na Pomezí s takřka 38 tisící příchozími zájemci. Tyto jesenické jeskyně poprvé přeskočily do té doby „bronzové“ Bozkovské dolomitové jeskyně na Semilsku.

Celkem letos do počátku listopadu navštívilo 14 tuzemských zpřístupněných krasových jeskyní 467 tisíc lidí. Loni to bylo za stejné období bezmála 528 tisíc návštěvníků. V roce 2019, kdy ale bylo „v předcovidové době“ otevřeno i v zimní a jarní měsíce, přišlo od ledna do října 741 tisíc lidí.

Na poklesu návštěvnosti se podepsalo uzavření jeskyní až do konce května kvůli pandemii, ale také to, že oproti loňsku byly od návštěvníků v podzemí, tedy uzavřených prostorách, požadovány dle nařízení vlády roušky celé léto, od početnějších prohlídek i očkování nebo negativní test. „Někdy se bohužel pokladní či průvodci sekávali s hrubými reakcemi ´odmítačů´. Někteří se po spatření podmínek bohužel u pokladny otočili a bez prohlídky odjeli,“ popsal ředitel Správy jeskyní České republiky (SJ ČR) Lubomír Přibyl. Personál se ale potkával i s úsměvnějšími situacemi, například když se snažil jeden z návštěvníků „protlačit“ na prohlídku i se svým poníkem (vstup s jakýmikoli zvířaty není kvůli ochraně přírody do podzemí možný). Punkevní jeskyně s podzemní řekou dlouhodobě trápí nedostatek kapitánů lodí pro 18 cestujících. Podmínkou získání oprávnění je totiž kromě zkoušek i více než roční praxe na lodi.

Ačkoli hlavní turistická sezona v tuzemském přírodním podzemí skončila, některé jeskyně přivítají turisty i v následujících měsících. Celoročně od úterý do neděle jsou kromě Punkevních otevřeny i Sloupsko-šošůvské jeskyně a jeskyně Výpustek v Moravském krasu. Poslední zmíněná kromě přírodní krasové části přibližuje zájemcům i jiné historické využití interiéru skalního masivu – jako tajné vojenské velitelství z období studené války. Celou zimu od pondělí do pátku pak zvou zájemce Bozkovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší s největším podzemním jezerem Čech.

Do konce listopadu zůstávají denně kromě pondělí otevřeny v Moravském krasu jeskyně Balcarka a Kateřinská, jen ve všední dny pak na Olomoucku Javoříčské a Mladečské. Po dohodě se v listopadu od pondělí do pátku mohou otevřít i Jeskyně na Pomezí u Jeseníku, až do konce roku i Zbrašovské aragonitové jeskyně. Jeskyně na Turoldu v Mikulově pod Pálavou se specifickou kamennou „mořskou pěnou“ na zdech jsou až do dubna uzavřeny kvůli koloniím zimujících netopýrů.

Provoz jeskyní se řídí aktuálními vládními nařízeními pro uzavřené prostory. Od 1. listopadu je tak od návštěvníků, kteří nemají dokončené očkování či covid-19 neprodělali, požadován negativní PCR test ne starší než 72 hodin, nebo antigenní mladší než 24 hodin.

Až udeří mrazy, mohou se návštěvníci i ohřát – teplota v tuzemských jeskyních neklesá celoročně pod 6 stupňů Celsia, v nejteplejších Zbrašovských aragonitových pod 14. Některé podzemní trasy zpestří i mimo sezonu zábavný program.

Letošek se slaví jako Mezinárodní rok jeskyní a krasu 2021 - International Year of Caves and Karst (IYCK). SJ ČR se připojila s mottem „Pečujeme o jeskyně, abyste je mohli poznávat, porozumět jim a společně s námi chránit“. Program zahrnul například cyklus koncertů houslisty Jaroslava Svěceného Krasové hudební léto 2021 ve třech moravských jeskyních, výstavy o ochraně krasu ve vstupních budovách jeskyní Punkevních v Moravském krasu a Bozkovských dolomitových u Semil, Mezinárodní noci pro netopýry či zářijovou odbornou konferenci v Blansku.

Pro informace o aktuálním dění v jeskyních je dobré sledovat web SJ ČR (ZDE) i sociální sítě ZDE a ZDE. Svůj oficiální Facebook má i každá z jeskyní (více ZDE).

