Správa jeskyní ČR: Na Špičák za skřítky. Jeskyně na Jesenicku nabízí Pohádkový okruh i pro školní skupiny

Jeskyně Na Špičáku u Supíkovic na Jesenicku už několik let pořádá na začátku června speciálně laděné prohlídky pro mateřinky. Průvodci vystřídají běžný výklad za pohádku a snaží se tak nejmenší návštěvníky hravou formou seznámit se základními pojmy spojenými s jeskynním systémem.

reklama

O prohlídky v rámci oslav Mezinárodního dne dětí je mezi učiteli poměrně velký zájem, už loni se proto jejich počet zdvojnásobil. Stejně tomu bude i letos. Za pohádkou se mohou předškoláci vypravit 30. a 31. května 2024 (1. 6. je sobota). „Protože ale očekáváme, že se na všechny zájemce nedostane, rozhodli jsme se pohádkový okruh nově zařadit do standardní nabídky naší jeskyně,“ říká vedoucí Jeskyně Na Špičáku Andrea Švubová.

„Pokud tedy plánujete pro děti nějaký nevšední výlet, a chtěli byste zamířit do tajuplného podzemí, zavolejte kdykoliv a my vám pohádku zajistíme,“ zve Švubová. Pohádková prohlídka je vhodná nejen pro mateřské školy, ale i žáky 1.- 3. tříd základních škol. Děti se během výpravy dozvědí, v čem je tato jeskyně jedinečná, kdo v ní zanechal historické malby nebo detaily o krápníkové výzdobě či zajímavosti o netopýrech. Celou dobu je přitom na trase budou provázet skřítci, kteří labyrint střeží. „Malé návštěvníky se snažíme maximálně motivovat k tomu, aby udržely pozornost až do konce prohlídky. Pomáhá nám v tom i poklad, který mohou děti v posledním dómu objevit. Jeho obsah ladíme individuálně s učiteli,“ popisuje Švubová.

Na prohlídky Jeskyně Na Špičáku na Mezinárodní den dětí v (30.-31. 5. 2024) i pro školy v jiném termínu je nutná rezervace na telefonu 602 295 562 či e-mailu spicak@caves.cz.

Návštěvní okruh Jeskyně na Špičáku není příliš dlouhý, měří 220 metrů. Trasa je bezpečná, přístupná i pro vozíčkáře. Prohlídka trvá 30-40 minut. Jeskyně leží mezi Písečnou a Supíkovicemi, asi 10 kilometrů od Jeseníku. Během ledna, února a března nabízí pro veřejnost pevně dané časy vstupů – každý čtvrtek v 10, 12 a 14 hodin. Prohlídky jsou ale během zimy možné i v jiných všedních dnech, pouze však po předchozí telefonické dohodě. Letošní hlavní sezóna, během které je otevřeno denně kromě pondělí, začne 28. března a potrvá až do konce října. Parkování je možné přímo před provozní budovou, pár metrů od vchodu do jeskyně. Více na webu naspicaku.caves.cz.

Vstupné:

Dospělí – 160 Kč

Senior, student – 130 Kč

Děti 3-15 let – 100 Kč

Děti do tří let zdarma (slevy pro ZTP)

Třídní kolektivy MŠ – 50 Kč na dítě.

Jeskyně Na Špičáku je jednou ze 14 zpřístupněných jeskyní v péči Správy jeskyní České republiky. Výjimečné krasové podzemí modelovaly čtvrtohorní ledovcové vody. Je nejstarší písemně doloženou jeskyní v ČR, s řadou historických nápisů a odborně zrestaurovanou renesanční malbou Adorace Krucifixu z poloviny 16. století. Turistům se jeskyně poprvé otevřela už v roce 1885. U zpřístupnění podzemí stál Sudetský horský spolek (Sudeten-Gebirgsverein) s čestným předsedou Johanem Ripperem, zetěm zakladatele jesenických vodoléčebných lázní Vincenze Priessnitze. Prohlídková trasa se roku 1955 dočkala obnovy a elektrifikace.

Psali jsme: Správa jeskyní ČR: Ženě, která žila před 45 tisíci lety na Zlatém koni u Koněprus, dali vědci tvář Správa jeskyní ČR: Archeologové objevili záhadné historické destičky s postavami Správa jeskyní ČR: Punkevní jeskyně si připomínají již 90 let s podzemní plavbou v současné podobě Správa jeskyní ČR: Jeskyně Na Špičáku poodhalí návštěvníkům tajnou řeč netopýrů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE