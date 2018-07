Správa státních hmotných rezerv: Ukázka dekontaminace tramvaje

Tyto zařízení vyvíjí společnost Dekonta, a.s. společně s SÚJCHBO, a to vše za podpory Ministerstva vnitra. Prototypy jsou určeny především k dekontaminaci nebezpečných chemických a biologických látek v metru a ostatních prostředcích veřejné dopravy. V areálu SÚJCHBO probíhala názorná ukázka dekontaminace tramvaje a simulace, jak by tato technika zasahovala při chemickém útoku v metru.

„Správa má dekontaminační zařízení na techniku a osoby, ale například na vnitřní prostory MHD nám chybí. Umíme si představit, že tyto roztoky by mohly být součástí nouzových rezerv ČR. Jak všichni víme, situace ve světě i našem nejbližším okolí jasně ukazují, že chemických či biologických teroristických útoků neubývá, a proto je zapotřebí být připraven,“ řekl Pavel Švagr.

autor: Tisková zpráva