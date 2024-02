Správa železnic: Práce na Smíchově začínají, metropole získá další moderní nádraží

reklama

Zhruba do tří let získá zcela novou podobu, navíc se stane součástí moderního přestupního terminálu. Cestující ocení nejen bezbariérový přístup do vlaků a na nástupiště, ale i lepší napojení na veřejnou dopravu, stejně jako na okolní zástavbu. Celkové náklady stavby dosáhnou 5,1 miliardy korun, vybudování lávky pak vyjde na 314 milionů. Většina financí bude z evropských fondů.

„Smíchovské nádraží plní svůj význam zejména pro vlaková spojení z metropole na západ Čech. Až dosud si zachovávalo svoji podobu z poloviny minulého století. To se teď radikálně změní. Vznikne moderní stanice odpovídající současným požadavkům, navíc bude součástí dopravního terminálu. Cestující se tak dostanou pohodlně nejen na tramvaje a metro, ale také na příměstské a dálkové autobusy,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Předání staveniště je naplánováno na začátek března. Stavbaři zmodernizují všechna stávající nástupiště včetně zastřešení. Pro vlaky ve směru na Prahu-Zličín a Hostivici pak vznikne zcela nové nástupiště. Cestující získají bezbariérový přístup z obou zrekonstruovaných podchodů, které se navíc prodlouží pod celou stanici.

„Dokončení stavby přinese zvýšení kapacity této frekventované stanice. Vzniknou moderní a kapacitnější veřejné prostory, které budou dobře napojeny nejen na veřejnou dopravu, ale i na okolní zástavbu. To vše samozřejmě v bezbariérové podobě,“ popisuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Jak dodává, projekt počítá s napojením na plánovanou tříkolejnou trať ve směru na hlavní nádraží.

„Nedílnou součástí zdejší lokality se stane i autobusový terminál, jehož projekt jsme koordinovali také se Správou železnic, abychom našli co nejvíce synergických efektů jak při přípravě stavby, tak během prací i při následném provozu. Nejen Pražanům díky tomu nabídneme pohodlný přestup mezi jednotlivými druhy dopravy. Navíc zde vybudujeme kapacitní parkovací dům,“ konstatuje primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

V rámci souběžné stavby dojde rovněž k vybudování nové lávky do Radlické ulice, ze které bude přístup na jednotlivá nástupiště. Současně se provedou přípravné práce pro plánovanou rekonstrukci nádražní budovy.

Stavba bude probíhat za provozu, vyžádá si jen určitá omezení pohybu cestujících ve stanici. Ti využijí pro nástup do vlaků také provizorní nástupiště.

„Rekonstrukce vytíženého nádraží Praha-Smíchov za plného provozu je sama o sobě velkým úkolem. Zvláštní pozornost budeme muset věnovat i koordinaci s dalšími investory, kteří realizují projekty v bezprostřední blízkosti nádraží. To je neobvyklá situace vyžadující pečlivé plánování a koordinaci. Jsme rádi, že můžeme být u projektu, který významně změní podobu a funkčnost tohoto místa," uvedl Aleš Gothard, generální ředitel společnosti Metrostav TBR, lídra zhotovitelského sdružení.

Práce potrvají do roku 2027. Zhotoviteli stavby jsou společnosti Metrostav TBR, OHLA ŽS, Elektrizace železnic Praha a Hochtief CZ.

Realizace projektu Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov je spolufinancována Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). „Za dvacet let našeho členství v Evropské unii došlo k rozvoji mnoha oblastí každodenního života. Cestování po železnici se i díky stamiliardovým evropským investicím do modernizace infrastruktury dostalo na evropskou úroveň. Cestujícím, ale i podnikatelům přináší naše napojení na moderní transevropské sítě každodenní prospěch. Věřím, že nové nádraží na Smíchově tento trend potvrdí. Všichni, kdo tudy jezdí denně za prací, to jistě ocení,“ dodává Václav Lebeda, tiskový mluvčí Zastoupení Evropské komise v České republice.

Celková výše způsobilých nákladů projektu je 3 989 544 295 korun. Míra podpory EU dosahuje 83,4 % ze způsobilých nákladů, výše dotace tak činí maximálně 3 327 279 942 korun. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

