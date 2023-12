Správa železnic otevře dvě nové zastávky, skončí omezení v Brně a Pardubicích

10.12.2023 7:42 | Tisková zpráva

Správa železnic připravila pro cestující několik novinek, které začnou platit v neděli s novým jízdním řádem. Otevřou se hned dvě nové zastávky, a to Praha-Rajská zahrada a Orel na Chrudimsku. Současně se plně obnoví provoz na čtyřkolejném viaduktu přes řeku Svratku v Brně. V úterý 19. prosince pak začnou vlaky využívat nový dvoukolejný most přes Labe na společném úseku tratí z Pardubic do Hradce Králové a do Chrudimi.