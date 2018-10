Správa železniční dopravní cesty vypsala soutěže na zhotovitele šesti staveb

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vypsala tento týden soutěže na zhotovitele šesti významných staveb, jejichž celkové investiční náklady překročí 8 miliard korun. Rekonstrukcí projdou železniční stanice Řetenice, Letohrad nebo Mikulášovice dolní nádraží. Revitalizovat a elektrizovat se bude trať z Litvínova do Oldřichova u Duchcova či Šakvice – Hustopeče u Brna. Mezi finančně nejnáročnější patří druhá etapa modernizace přerovského železničního uzlu.

„SŽDC jako jeden z nejvýznamnějších investorů v zemi aktuálně připravuje akce v různé fázi projektové přípravy za více než 60 miliard korun. Jen do konce letošního roku plánujeme vypsat soutěže na samotnou realizaci staveb, které v celkových investičních nákladech překročí 20 miliard korun,“ uvádí generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda a současně doplňuje: „První šestici staveb jsme vypsali tento týden, jejich celkové investiční náklady dosahují částky 8 miliard korun. V současnosti se finišuje s přípravou soutěží dalších klíčových stavebních akcí, jako je úsek čtvrtého koridoru mezi Soběslaví a Doubím nebo z pražského Smíchova do Černošic na třetím koridoru.“

Přehled staveb, na které SŽDC vypsala soutěže na zhotovitele stavby s uvedením celkových investičních nákladů:

Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov, 1 miliarda Kč

Rekonstrukce žst. Řetenice, 907 milionů Kč

Rekonstrukce žst. Mikulášovice dolní nádraží, 121 milionů Kč

Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba, 3,6 miliardy Kč

Rekonstrukce žst. Letohrad, 852 milionů Kč

Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna, 1,5 miliardy Kč

Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov přinese kompletní rekonstrukci celé trati. Výrazně se tak zkvalitní provozování osobní regionální dopravy mezi Ústím nad Labem a Litvínovem. Elektrizovat se bude úsek Louka u Litvínova – Litvínov a rekonstrukcí projde zbylý úsek trati, zvýší se traťová rychlost až na 100 km/h. Nedílnou součástí revitalizace je rekonstrukce železničního svršku (kolejí, výhybek) a spodku, mostů a propustků, dále vybudování nových nástupišť ve výšce 550 mm nad kolejí, trakčního vedení a také sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Provoz bude dálkově řízen dispečerem z Louky u Litvínova.

V případě rekonstrukce stanice Řetenice se počítá s modernizací uvedené stanice a částí navazujících úseků směr Oldřichov u Duchcova a Lovosice. V samotných Řetenicích je navrženo ostrovní nástupiště o délce 120 m a vnější nástupiště o délce hrany 50 m. Přístup na nově vzniklá nástupiště bude přes stávající lávku doplněnou o schodiště a dva výtahy. Realizovat se bude nové staniční a traťové zabezpečovací zařízení.

Náplní rekonstrukce stanice Mikulášovice dolní nádraží je modernizace staničního zabezpečovacího zařízení s cílem zkrácení staničních provozních intervalů. Dále dojde k instalaci zabezpečení na přejezd přes silnici III/2674 v blízkosti zastávky Vilémov u Šluknova, kde je dnes trvalé omezení traťové rychlosti. S rekonstrukcí staničního zabezpečovacího zařízení souvisí také rekonstrukce a úprava konfigurace kolejiště na požadovaný stav a rekonstrukce nástupišť na výšku 550 mm nad kolejí.

Finančně nejnáročnější stavba v přerovském uzlu zahrnuje rekonstrukci výhybny Dluhonice a traťových úseků Přerov – Prosenice, Dluhonice – Prosenice a Přerov – Dluhonice. Dojde k potřebnému zlepšení jejich parametrů, což se projeví například zvýšením traťové rychlosti. Moderní zabezpečovací zařízení pak přispěje ke zlepšení bezpečnosti provozu.

Při rekonstrukci železniční stanice Letohrad se postaví nový podchod a také ostrovní nástupiště. Rekonstrukce stanice zvýší propustnost přilehlých traťových úseků. Realizace zabezpečovacího zařízení bude sahat do Lanšperka ve směru na Ústí nad Orlicí a do Žamberka ve směru na Týniště nad Orlicí. Letohradská stanice se novým staničním zabezpečovacím zařízením ve směru Jablonné nad Orlicí napojí na již zrealizovanou stavbu z roku 2009 do Lichkova a na státní hranici s Polskem.

Dlouho očekávaná modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna zahrnuje rekonstrukci a kompletní elektrifikaci této regionální trati, která umožní přímé napojení na koridor a vlakové spojení do Brna bez přestupu. Výsledkem prací bude rovněž zvýšení traťové rychlosti.

