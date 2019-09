Státní veterinární správa spouští třetí ročník projektu pro školky „Máme rádi zvířata“

Školky se do projektu mohly hlásit v průběhu června. Podobně jako v loňském roce zájem školek o přednášky přesáhl finanční i personální možnosti SVS. Své přihlášky do něj letos zaslalo více než 400 školek. Jelikož je cílem projektu mimo jiné poučit postupně co nejvíce předškoláků, jsou mezi zájemci upřednostňovány školky, na které se v uplynulých letech z kapacitních důvodů nedostalo.

„Vést již předškolní děti k zodpovědnému a etickému chování ke zvířatům považujeme za velmi důležité. Věříme, že díky prevenci a vzdělávání je možné do budoucna předcházet řadě problémů, které veterinární inspektoři každoročně při kontrolách podmínek v chovech zjišťují,“ uvedl Zbyněk Semerád, ústřední ředitel SVS.

V rámci loňského druhého ročníku projektu proběhly přednášky ve více než 300 školkách, kde si vyprávění vyslechlo přes 7600 dětí. Účast v projektu finančně podpořeného Ministerstvem zemědělství je stejně jako v předchozích dvou letech zdarma. Všechny navštívené školky obdrží drobné výukové a upomínkové předměty.

Součástí projektu je i v letošním roce, podobně jako v předchozích dvou letech, také výtvarná soutěž. Letos budou moci děti z každé do projektu zapojené školky společně vyrobit zvířátko a to z libovolného materiálu a libovolnou výtvarnou technikou a jeho fotografii pak zaslat do konce listopadu 2019 SVS na tuto e-mailovou adresu ZDE. Ze zaslaných prací budou pak vybrány ty nejhezčí a jejich autoři odměněni. Cenu vítězné školce pak předá ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

autor: Tisková zpráva