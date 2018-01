Sto let Československa připomene čtveřice brněnských muzeí

22.01.2018 21:38

Příběhy vojáků a vznik nových států včetně toho našeho, prohlubování moravsko-slovenských vztahů, průmyslový rozmach, prvorepublikové symboly i umění. To vše bude obsahem výstavního cyklu Republika 100, který důstojně oslaví sto let od vzniku samostatného Československa. Na společném projektu se podílejí čtyři muzejní instituce: Technické muzeum v Brně, Moravské zemské muzeum, Muzeum města Brna a Muzeum Brněnska. V plánu mají celkem 11 výstav, vědeckou konferenci, seminář pro pedagogy i společný katalog. Vše se chystá v průběhu celého roku, některé z výstav přesáhnou i do roku dalšího. Společně chystají také veřejnou rekonstrukci událostí, které se dne 29. října 1918 odehrály v Brně.