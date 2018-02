Středočeský kraj finančně podpoří akce, které přivedou do regionu návštěvníky

Královské stříbření v Kutné Hoře, Kmochův Kolín, Svatováclavská pouť, Oldtimer Bohemia Rally, Kutnohorské léto, Lodě na Labi anebo Skleněný jarmark. To všechno jsou akce, které Středočeský kraj hodlá v letošním roce finančně podpořit.

„Celkem bude krajská podpora směřovat k jedenácti akcím v celkové výši 3,3 milionu korun a organizátorům budou peníze poskytnuty formou individuální dotace,“ informoval radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního a sportu Martin Draxler (ANO 2011).

Všechny krajem podporované akce mohou svým charakterem a tématem, kvalitou realizace i úrovní služeb přilákat do středních Čech návštěvníky nejen místní a nejbližšího okolí, ale také návštěvníky z různých částí České republiky. „Vítáme, že tyto kulturní a sportovní akce podporují rozvoj cestovního ruchu, zvyšují zájem o náš kraj a rozvíjí dobrou image destinací, v nichž jsou pořádány,“ komentoval rozhodnutí krajské rady M. Draxler. Upřesnil také, že rada vybrané události rozhodla finančně podpořit následující výší finančních prostředků: Oldtimer Bohemia Rally, kterou pořádá Klub historických vozidel Mladá Boleslav, kraj podpoří 180. tis. Kč, Skleněný jarmark, jenž se bude konat ve sklářské huti František, dostane 50 tis. Kč, Kutnohorské léto 60 tis. Kč a akci Lodě na Labi, pořádané Zlatým pruhem Polabí získá 40 tis. Kč.

O finanční podpoře zbylých akcí, jejichž finanční podpora činí více než 200 tisíc korun, musí ještě rozhodnout zastupitelé kraje. Stát by se tak mělo na jejich dubnovém zasedání. Patří k nim již zmíněné Královské stříbření Kutné Hory s předpokládanou finanční podporou 500 tis. Kč a stejnou částkou by měly být podpořeny i akce Mělnické vinobraní a Královský průvod na Karlštejn. 46. ročník Bohemia Rally by měl získat 450 tisíc korun, Kmochův Kolín 250 tisíc korun a soubor šesti cyklozávodů Kolo pro život 600 tis. Kč.

autor: Tisková zpráva