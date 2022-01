Studenti FIT ČVUT vyvinuli přelomový tréninkový systém

reklama

Tréninková pomůcka je založena na světelných páscích, které jsou ovládány mobilní aplikací. Hráč musí reagovat dle toho jak, se pásky rozsvěcí. Díky tomu se zdokonalí jeho reakce, čímž se zefektivní jeho výkon v samotném zápase.

Bc. Dominik Stasiowski, Bc. Martin Kop a Bc. Marek Šulc jsou studenti FIT ČVUT, nadšenci do IT technologií, kteří se dlouhou dobu věnují volejbalu závodně. Propojili proto své záliby a založili startupovou firmu DSparx, která Training lights vyrábí. Tréninková pomůcka se skládá ze tří až čtyř různobarevných světelných pásků ovládaných mobilní aplikací. Pásky lze pověsit na síť či položit na zem a ovládat rychlost rozsvícení pomocí aplikace. Rozsvítí se v libovolném pořadí a na hráčovi je odehrát míč jejich směrem. Inovativní sportovní pomůcka posouvá hráčovu úroveň periferního vidění a rychlost jeho reakcí. To vše pomocí vizuálního podnětu – světla.

„Training lights poslouží stejně dobře vrcholovým sportovcům jako začínajícím dětem i dospělým. Jedinečné je na tom to, že Training lights simulují vizuální podněty, na základě kterých musí hráč reagovat, stejně jako při hře,“ říká Bc. Dominik Stasiowski, jeden z autorů. „Rádi bychom myšlenku Training lights šířili celosvětově, a to nejen ve volejbalové sféře, ale i na dalších sportovních frontách. Využití najde například ve fotbale, tenisu nebo basketbalu,“ prozrazuje plány do budoucna Dominik. Aplikace bude dostupná v únoru 2022.

Kromě aplikace k Training lights již dříve tento studentský tým FIT ČVUT vyvinul jinou mobilní aplikaci pod názvem Český volejbal, a to pro Český volejbalový svaz. Jedná se o informační servis určený pro hráče, trenéry a také fanoušky. Obsahuje aktuální žebříčky, výsledky soutěží, online přenosy zápasů, pozvánky na akce nebo články.

„Původně byla aplikace Český volejbal předmětem Markovy a Martinovy bakalářské práce. Vedení svazu se však natolik zalíbila, že se rozhodlo ji předělat a z výsledu bakalářské práce se tak stala aplikace používaná širokou veřejností. V ten moment se kluci rozhodli přizvat mě a já neváhal. Projekt stále běží a my ho průběžně udržujeme a rozšiřujeme,“ uzavírá Dominik. Aplikace Český volejbal je dostupná na platformách App Store i Google Play.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě.

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze se zaměřuje na nejmodernější oblasti informatiky a informačních technologií. Nabízí moderní bakalářský, magisterský a doktorský studijní program Informatika.

