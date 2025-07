„Smrt Americe!“ Íránský prezident vysvětloval, jak to znamená něco jiného

Carlson se hned zkraje rozhovoru zeptal na pozastavený konflikt Íránu se Spojenými státy. Íránský prezident uvedl, že Írán válku nezačal a nepřeje si její pokračování. Také obvinil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že už od roku 1984 vytváří falešnou představu, že Írán chce vyvinout jadernou zbraň. A tuto představu od té doby podstrkuje každému americkému prezidentovi. „Pravda je, že jsme nikdy nechtěli vyvíjet jadernou zbraň, ani v minulosti, ani teď, ani v budoucnu,“ popřel íránské jaderné ambice a dodal, že jaderné zbraně jsou proti fatwě, kterou vydal nejvyšší duchovní představitel Íránu. Dodal, že to také potvrzovala jejich spolupráce s IAEA (Mezinárodní agentura pro atomovou energii – pozn. red.). Tato spolupráce nicméně již skončila.

Podle Masúda Pezeškjána by Írán a USA mohly své spory vyřešit diplomacií, ale opět obvinil Netanjahua, že se diplomatické řešení snaží překazit a způsobuje nejistotu v regionu. „Nikdy jsme nechtěli nic jiného, než aby byla respektována naše práva, ustanovená v mezinárodním právu,“ podotkl. Dodal, že je pro mír v „krátkém čase na světě, který nám Bůh dal“. Ale také, že Írán je schopen se bránit jakýmkoliv útokům. Je podle něho volbou Donalda Trumpa, zda bude prosazovat „klid a mír“ nebo pokračovat v nekonečných válkách.

