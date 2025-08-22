TA ČR podala oznámení na chemika Cihelníka už v roce 2014

Prostředí výzkumu a inovací, kde stát každoročně investuje miliardy korun do projektů s vysokým potenciálem pro společnost, je bohužel také terčem pro zneužití a podvody. Posláním TA ČR je podporovat kvalitní a důvěryhodný výzkum, který posouvá Českou republiku kupředu, a zajistit, aby každá koruna z veřejných zdrojů byla vynaložena efektivně a transparentně.
V souvislosti s případem chemika Simona Cihelníka, který byl Krajským soudem v Praze 19. srpna 2025 nepravomocně odsouzen k osmi letům vězení za dotační podvod, poškození finančních zájmů Evropské unie a legalizaci výnosů z trestné činnosti, TA ČR zdůrazňuje, že žádné z těchto projektů nikdy nebyly Agenturou financovány.
Naše kontrolní systémy v tomto konkrétním případě identifikovaly závažné nesrovnalosti již v roce 2014. Mezi nimi bylo i podezření na fiktivní posudky a falešné profily hodnotitelů. Tyto skutečnosti v nás vzbudily důvodné podezření ze snahy o zneužití veřejných financí. V souladu se zákonnou povinností jsme proto neprodleně podali trestní oznámení a Policii ČR jsme poskytli veškerou součinnost pro další šetření. Souběžně s tím jsme zajistili, že dotyčnému ani jeho firmám nebyly vyplaceny žádné finanční prostředky, a to i přesto, že TA ČR o dotace opakovaně žádal.
Tento případ ukazuje, jak důležitá je prevence a funkční vnitřní kontrola. Aktivní spolupráce s policií při odhalování možných podvodů je nezbytným krokem k ochraně nejen samotných financí, ale i dobrého jména a důvěryhodnosti celé výzkumné komunity. Proto interní procesy v Agentuře neustále vylepšujeme a v případě podezření na nekalé jednání budeme vždy postupovat s maximální zodpovědností a v úzké kooperaci s příslušnými orgány.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva