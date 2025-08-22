TA ČR podala oznámení na chemika Cihelníka už v roce 2014

24.08.2025 16:14 | Tisková zpráva

Technologická agentura ČR (TA ČR) dlouhodobě klade důraz na transparentní a zodpovědné nakládání s veřejnými prostředky určenými na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Nedílnou součástí našich kontrolních mechanismů je i úzká spolupráce s orgány činnými v trestním řízení, pokud interní analýza odhalí podezření na možné podvodné jednání. Aktuální případ chemika Simona Cihelníka je příkladem tohoto postupu v praxi.

TA ČR podala oznámení na chemika Cihelníka už v roce 2014
Foto: TA ČR
Popisek: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Prostředí výzkumu a inovací, kde stát každoročně investuje miliardy korun do projektů s vysokým potenciálem pro společnost, je bohužel také terčem pro zneužití a podvody. Posláním TA ČR je podporovat kvalitní a důvěryhodný výzkum, který posouvá Českou republiku kupředu, a zajistit, aby každá koruna z veřejných zdrojů byla vynaložena efektivně a transparentně.

V souvislosti s případem chemika Simona Cihelníka, který byl Krajským soudem v Praze 19. srpna 2025 nepravomocně odsouzen k osmi letům vězení za dotační podvod, poškození finančních zájmů Evropské unie a legalizaci výnosů z trestné činnosti, TA ČR zdůrazňuje, že žádné z těchto projektů nikdy nebyly Agenturou financovány.

Naše kontrolní systémy v tomto konkrétním případě identifikovaly závažné nesrovnalosti již v roce 2014. Mezi nimi bylo i podezření na fiktivní posudky a falešné profily hodnotitelů. Tyto skutečnosti v nás vzbudily důvodné podezření ze snahy o zneužití veřejných financí. V souladu se zákonnou povinností jsme proto neprodleně podali trestní oznámení a Policii ČR jsme poskytli veškerou součinnost pro další šetření. Souběžně s tím jsme zajistili, že dotyčnému ani jeho firmám nebyly vyplaceny žádné finanční prostředky, a to i přesto, že TA ČR o dotace opakovaně žádal.

Tento případ ukazuje, jak důležitá je prevence a funkční vnitřní kontrola. Aktivní spolupráce s policií při odhalování možných podvodů je nezbytným krokem k ochraně nejen samotných financí, ale i dobrého jména a důvěryhodnosti celé výzkumné komunity. Proto interní procesy v Agentuře neustále vylepšujeme a v případě podezření na nekalé jednání budeme vždy postupovat s maximální zodpovědností a v úzké kooperaci s příslušnými orgány.

Psali jsme:

TA ČR: Program KAPPA dospěl ke konci, podpořil 25 projektů
TA ČR: Partnerství pro biodiverzitu Call 2023. Výsledky mezinárodní výzvy
TA ČR: Vyhlášení výsledků 11. veřejné soutěže, PP2 „Nováčci”
Technologická agentura ČR pomůže Finanční správě hodnotit daňové odpočty na výzkum a vývoj

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , TA ČR

autor: Tisková zpráva

Margita Balaštíková byl položen dotaz

Msta

Už samotná msta manželovi je podle mě špatná, ale mstít se na psovi? To už je opravdu hodně přes čáru. Vy sice tvrdíte, že je nahrávka podvrh, ale kdyby to byla pravda, tak ji přeci neřeší policie, která by na podvrh přeci přišla hned. A co jsem četla, tak pravost nahrávek potvrdila soudní znalkyně ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

TA ČR podala oznámení na chemika Cihelníka už v roce 2014

16:14 TA ČR podala oznámení na chemika Cihelníka už v roce 2014

Technologická agentura ČR (TA ČR) dlouhodobě klade důraz na transparentní a zodpovědné nakládání s v…