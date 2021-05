Turistický spolek Lipenska: Členové investují stovky milionů korun do nových apartmánů

reklama

Stovky milionů korun investují členové Turistického spolku Lipenska do apartmánového bydlení, které před touto sezónou bude k dispozici turistům na břehu jihočeského moře. Desítky nových apartmánů na různých místech Lipenska, ale všechny s výhledem na jezero, letos přivítají nové hosty. Další podnikatelé své apartmány dostavují, někteří je měli v plánu dlouhodobě, jiní změnili své plány. Obliba tohoto bydlení je v tom, že hosté často sahají po větším soukromí. Ubytovací zvyklosti změnila pandémie.

„Pandemie mění zvyky, roste počet karavanů, roste poptávka po apartmánech. Ale roste i chuť investovat. Před 20 lety zde začalo něco, co píše učebnice cestovního ruchu. Lipno to velkou vizí začalo, chvíli to trvalo, ale pak se přidali další. Je to takový regionální investiční popcorn a nejsme ani na polovině cesty. Buduje se v celé destinaci od Stožce po Rožmberk a dohromady jsou to miliardy. Totiž za posledních 15 let tu ztratilo práci tolik lidí, že se celá třetina obyvatel vystěhovala a to jediné co regionu zbylo je cestovní ruch. I když je to momentálně ohromně těžké, tak členové Turistického spolku Lipenska si vizionářsky uvědomují potenciál Lipenska. Díky diverzitě území máme ohromnou sílu jako celek. Investice do cestovního ruchu zde na Lipensku opět tvoří pracovní příležitosti,uvádí Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska, který se stará o rozvoj a propagaci území sahajícího od Stožce po Rožmberk.

„Naším cílem je region oživit, udělat z něho nejenom místo pro dovolenou, ale také dobré místo pro život. Těším se, že do deseti let se k nám vrátí rezidenti v počtu ve kterém odešli, a že se staneme globální superdestinací, kam se budou jezdit učit lidé z celého světa. Jsme na hranicích s Rakouskem a Bavorskem, z Budějovic, Prahy, Brna, Bratislavy, Vídně či Mnichova to při dnešních možnostech k nám není daleko. Máme přírodu lepší než v národním parku, lidé tu umí žít s přírodou, nenecháváme si lesy záměrně sežrat kůrovcem. Dnes je trend Šumavu před turisty uzavírat, tak my je na Lipensku naopak vítáme. To vše jsou naše trumfy a tom je naše společná síla,"dopňuje Mánek.

Česko-rakouská společnost Gruppe Dorn-Fussenegger vybudovala v romantické zátoce nedaleko Frymburku jedinečnou čtyřhvězdičkovou vesnici tvořenou moderními rekreačními domy a apartmány. Jejich majitelé mají k dispozici i celou řadu služeb včetně skvělé nabídky wellness. Domy, které mohou jejich majitelé dále, třeba jen částečně pronajímat, jsou orientované tak, aby z nich byl výhled na vodu. „Chtěli jsme sem vrátit život a zhodnotit tento krásný kus země. Naším záměrem bylo právě v tomto kouzelném místě ve spojení s přírodou vybudovat resort s moderními domy i apartmány,“ uvedl generální manažer skupiny Lorenz Dorn-Fussenegger. To se skupině Dorn-Fussenegger podle názorů architektů a hlavně zájmu nakupujících podařilo. Všech více než 50 domů či apartmánů je prodaných, i když ceny odpovídaly kvalitě a podle majitele byly na naše poměry vysoké. Náklady na vybudování resortu, kde dříve stál zdevastovaný pionýrský tábor Větrník přesáhly 400 milionů korun, což z Lakeside Village činí jeden z nejluxusnějších a také nejnákladnějších projektů na břehu jihočeského moře.

Anketa Považujete Srby za bratrský národ? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 5788 lidí

Dvanáct apartmánů bude před sezónou nabízet společnost ELEMENT LAKESIDE APARTMENTS. Všechny apartmány mají balkony v délce samotného apartmánu, kryté garáže dvě koupelny. Chloubou je mezonetový apartmán Deluxe se čtyřmi ložnicemi.

„Jedná se o rodinný apartmán o velikosti 200m2 se čtyřmi ložnicemi poskytuje soukromí díky mezonetovému patru. Dvě koupelny a balkony s výhledem na přehradu doplňuje prostorný obývací pokoj. V ložnicích najdete 3 komfortní manželské postele a 2 patrové postele,“ uvádí generální ředitel hotelu Aleš Tóth.

Petr Beneš provozuje od roku 2009 známý kemp Jestřábí v Černé v Pošumaví. Na Lipensko se tehdy přestěhoval, protože podle něj patří tato oblast k těm nejkrásnějším místům na planetě. Letos v dubnu tu vedle kempu začal za 160 milionů budovat výjimečný apartmánový dům. Dům obsahuje celkem 22 prémiových bytů. Ten největší má více než 120 metrů, k tomu i prostornou lodžii, saunu a vířivku.

„Dům Lakeside Apartments Lipno vzniká s důrazem na funkčnost a trvalost. Nabídne ojedinělý komfort bydlení s vlastním parkováním a wellness přímo v budově. Nadto bude vybaven moderními technologiemi, které zajistí bezproblémový chod celého objektu. Ekologicky šetrné vytápění zabezpečí tepelná čerpadla s 16 geotermálními vrty hlubokými 150 metrů. Zcela zásadní je nový koncept dlouhodobé udržitelnosti a jak řekl hlavní architekt: požadavkem investora bylo vytvořit objekt, kde se snoubí výhody sdílených prostor za udržení soukromí a individuálních požadavků, odpovídajících rodinným domům. Obrovským přínosem pro volbu technicko-stavebního řešení je skutečnost, že investor je současně I budoucím správcem a sám bude v domě bydlet. „Pravděpodobně díky tomu jsem nebyl pod takovým tlakem na finanční úspory, které by vedly k technickým a funkčním kompromisům. Při dílčích rozhodnutích byla vždy hlavním kritériem životnost stavby, minimalizace provozních nákladů a nekompromisní vzájemné odhlučnění jednotlivých apartmánů.”

Vedle hotelu Knížecí cesta, který stojí v osadě Bližší Lhota na pravé straně Lipna bude od této sezóny 11 nových apartmánů různých velikostí i dispozic. „Evidovali jsme od otevření každoroční nárůst obsazenosti. Od hostů přicházela naprosto úžasná zpětná vazba. Cítili jsme jejich podporu a zájem. Začala skvěle fungovat pozitivní šeptanda a často nezbylo místo na všechny zájemce o pobyt,“ uvádí ředitel hotelu Petr Zemek.

Ten vnímá vzrůstající zájem o pobyty v přírodě s možností pohybových aktivit a následným využitím wellness služeb. Podle něj apartmány upřednostňují rodiny s dětmi na delších pobytech. Páry na víkendové pobyty volí spíše klasické hotelové pokoje s kombinací zajištění veškerých služeb včetně restauračního stravování.

Podle Martina Prokeše ze společnosti Hotel Resort Relax v Dolní Vltavici je aktuálně poptávka po apartmánovém typu ubytování vysoká. Proto zde naplánovali stavbu dalších čtyřech apartmánových domů, v každém z nich budou čtyři apartmány různých velikostí. Stavět se začne ještě v tomto roce. Bude se jednat o investici v řádech desítek milionů korun. „V našem oboru se jedná o trend posledních let, pandemie toto ještě více zdůraznila. Hosté chtějí mít pohodlí a prostor, ale například i vlastní terasu, kuchyň s jídelním stolem atp. Mnoho hostů dává přednost apartmánům s více ložnicemi. To všechno naše apartmány nabízejí. Navíc hosté mohou využít veškerých dalších našich služeb – od stravování přes wellness až po masáže,“ uvádí zdejší manažer Martin Prokeš s tím, že ti nejnáročnější využívají de luxe apartmán Admirál, který má 103 metrů a je vybaven soukromým wellness. Celkem teď čítá zdejší resort 151 lůžek s novými apartmány to pak bude přes 200.

Ivana Seidlová je ředitelkou společnosti Senta holding, ta dokončuje rekonstrukci apartmánů nedaleko historického náměstí Rožmberka nad Vltavou. V létě tu bude 6 rekonstruovaných apartmánů s obsazeností 2 až 5 osob, každý apartmán má vlastní koupelnu. „Jeden ze společníků tráví skoro každý víkend na Lipně ve svém apartmánu, proto okolí velmi dobře zná a velice si ho oblíbil. Tomuto regionu věříme, že má velký potenciál a může hosty určitě hodně zajímavými místy překvapit,“ uvedla Seidlová.

Psali jsme: Turistický spolek Lipenska: Lipenští vodní záchranáři se připravují na letní sezónu Turistický spolek Lipenska: První vodáci vyrazí na Vltavu asi v půlce května Turistický spolek Lipenska: Lipensko se připravuje na letní sezónu, která může patřit karavanům Turistický spolek Lipenska: Do svatého Tomáše se vrátí soška Madony, pomůže i neplodným párům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.