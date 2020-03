Turistický spolek Lipenska: Zaměstnanci zatím neodchází, hoteliéři doufají v pomoc státu

reklama

I když koronavirus jednu z našich nejnavštěvovanějších destinací ochromil, hoteliéři doufají, že se jim alespoň část ze ztrát letos vrátí. Většině zaměstnancům stále platí mzdu, protože by po opadnutí koronakrize jen těžko sháněli nový kvalitní personál. Místní podnikatelé také doufají, že jim v dalších měsících pomůže stát minimálně formou daňových úlev. „Za posledních 15 let odešla z našeho příhraničního regionu celá třetina obyvatel. Zmizel papírenský průmysl, téměř také dřevařský průmysl, úplně pryč je sklářství a dramaticky se změnilo zemědělství. To byly tisíce pracovních míst v našem příhraničním regionu. To jediné co místním zbylo, je obživa v cestovním ruchu a ten je momentálně úplně zmrazen,“ definuje vážnost krize Jiří Mánek z Turistického spolku Lipenska, který se stará o rozvoj cestovního ruchu na tomto území.

Úbytek pracovních míst se samozřejmě odrazil v odlivu obyvatelstva. V obcích Lipenska ještě v roce 2005 žilo přes 16.500 obyvatel, nyní je to jen 11.300. „Jestliže je nyní cestovní ruch v souvislosti s koronavirem mrtvý, je to pro všechny obrovská rána. Právě v našem příhraničním regionu bude zapotřebí intervencí státu, protože jinak z regionu odejdou další lidé a zkrachují podnikatelé závislí na cestovním ruchu. Pokud krize bude trvat déle, může to mít i dominový efekt a dopad na malé živnostníky,“ doplňuje Mánek.

Přestože situace není lehká, tak se podnikatelé snaží pauzu využít tak, aby až krize opadne, ji mohli zase co nejrychleji nastartovat. V hotelu České Žleby se pustili do velké rekonstrukce kuchyně. „Kromě toho opravujeme malby na pokojích, na jednom pokoji máme problémy s podlahou, dlouho jsme opravu odkládali, pořád nebylo dost času teď je ta správná chvíle. Doděláme terénní úpravy na našem novém adventure golfovém hřišti,“ uvádí ředitelka hotelu Dagmar Šubová.

V neděli tu měli poradu se zaměstnanci a společně se domluvili na utažení opasků. „Nebudou prémie, ale udržíme plný stav. Byli skvělí! Pochopili a souhlasili...všem je jasné, že bez nějakého omezení se neobejdeme, ale práci mají jistou, a to je velké plus,“ uvádí Dagmar Šubová. Storna pobytů zde neevidují, protože mají většinou českou klientelu. Pokud se ale situace neuklidní do konce dubna, počítá management hotelu, že propad bude v ročních tržbách cca 30%. „Doufám, že stát všem podnikatelům uleví a alespoň dočasně sníží například odvody za zaměstnance,“ doplňuje Šubová.

Pomoc od státu očekávají také v resortu Lakeside Village resort u Frymburku. „Nečekáme přímé odškodnění ztráty, ale například jistou formu daňových úlev, slevy na odvodech nebo podpory zaměstnanců formou vyplacení dávek, by byla vítaná,“ říká manažer resortu Vladimír Šlajch. „Nynější situaci využíváme k činnostem, na které při plném provozu nezbývá tolik času. Zejména se nyní zaměřujeme na zlepšení prezentace našeho zařízení on-line. Revidujeme kompletní balík materiálů související s ubytováním - smlouvy, registrační formuláře, řády, manuály a bezpečnostní pokyny,“ jmenuje Šlajch.

Do oprav se pustili i v hotelu Marlin v Nové Peci. „Začali jsme s předstihem s přípravou hotelu na letní sezonu. Opravujeme vstup do hotelu, renovujeme terasy a venkovní dětské prostory. Pomáhají kuchaři i číšníci,“ uvádí majitel hotelu Michael Trampota. Propouštění není zatím aktuální, ale nikdo neví, co bude dál. „Nevím jaká a zda vůbec bude nějaká kompenzace státu, protože sehnat pracovníky v tomto regionu je problematické. Je těžké je zde udržet, teď o ně mohu přijít kvůli epidemii,“ říká Trampota.

Všechny stornované pobyty mají do poloviny dubna v Penzionu u Pešků v Horní Plané. „Květnový pobyt už zrušila stálá klientka z Finska, kde mají zákaz vycestovat do konce května. Potěšilo mě několik hostů, kteří nechtěli vrátit zálohu, ale domluvili jsme jiné termíny. Pokud se vše nevrátí do normálu alespoň do půlky května, tak budeme mít existenciální problémy,“ říká Irena Pešková z Penzionu U Pešků v Horní Plané.

„Pokud budeme muset propouštět, tak naše zaměstnance na druhé straně jezera v Rakousku rádi zaměstnají, třeba v jiném oboru. Pak bude ještě horší nové kolegy sehnat, než to bylo před koronavirem,“ potvrzuje udržení personálu Vladislava Semšová, majitelka hotelu Maxant ve Frymburku. Zde evidují mnoho žádostí o posunutí rezervací, ale také storna a žádosti o vrácení záloh. „Kdysi vyprodané Velikonoce jsou nyní téměř volné, ale optimismus mi dává to, že přicházejí rezervace na září,“ doplňuje Vladislava Semšová.

„Management hotelu je stále v plném nasazení, čas nyní věnujeme zejména strategickému plánování a přípravě marketingové kampaně tak, abychom byli maximálně připraveni na období, kdy budou lidé moci opět cestovat. Volnou pracovní sílu soustřeďujeme nyní do údržby resortu. Zbývajících cca 30 zaměstnanců má volno, přičemž všichni doufáme, že se co nejdříve budou moci vrátit do práce. Nikoho jsme v souvislosti s touto situací nepropustili a věřím, že toto těžké období zvládneme a vyjdeme z něho jako ještě silnější tým,“ říká Miroslav Magerstein, ředitel Resort hotelu Relax v Dolní Vltavici.

