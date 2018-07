Tým silniční bezpečnosti: Letní silnice jsou pro děti nejnebezpečnější

Letní prázdniny právě začaly. Děti si budou užívat dvou měsíců zaslouženého volna. Řada z nich vyrazí s rodiči za sluníčkem v rodinném automobilu, mnoho dětí bude holdovat cyklistice… a především se budou naši nejmenší často samostatně pohybovat v silničním provozu jako chodci. Letní silnice nejsou pro děti bez nebezpečí. Ba právě naopak. Jak dokazují statistiky dopravních nehod, jedná se o nejnebezpečnější měsíce. V letech 2006-2016 zahynulo průměrně 29 procent všech dětí, které přišly o život na silnicích, během července a srpna. V roce 2017 to bylo dokonce každé třetí dítě. Nezaškodí tedy zopakovat si zásady bezpečného pohybu dětí v silničním provozu. Zvláště letos, kdy během prvních pěti měsíců zahynulo již 8 dětí, nejvíce za posledních 10 let.

Dítě jako chodec

Především je třeba mít na paměti, že samostatně se může dítě účastnit provozu jen tehdy, pokud vzhledem ke svému věku či duševním schopnostem neohrozí bezpečnost vlastní ani jiných účastníků silničního provozu. Chodec se musí pohybovat především po chodníku či stezce pro chodce. Kde to není možné, chodí po levé krajnici. Pokud není ani to možné, musí se pohybovat po levém okraji vozovky. Přecházet přes silnici by mělo dítě především po přechodu pro chodce. „Je však třeba ho poučit, že ačkoliv je zebra kamarád, ani zde nesmí vstoupit do vozovky bez rozmyslu. Vždy musí zvážit vzdálenost a rychlost příjíždějících vozidel, čili nakolik jsou blížící se vozidla schopna bezpečně zastavit a umožnit chodci bezpečné přejití. Ovšem tramvaje a také vozidla s blikajícími modrými majáky mají před chodcem přednost vždy,“ upozorňuje Markéta Novotná, metodička dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti. Na přechodu pro chodce se vždy chodí vpravo, při chůzi na chodníku toto striktní pravidlo neplatí.

Jaká pravidla platí pro pohyb dětských cyklistů na silnicích?

Kromě obecně platných pravidel pro jízdu na bicyklu je třeba pamatovat, že na silnici smějí děti mladší 10 let jet na kole jen pod dohledem osoby starší 15 let. Toto omezení však neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné či pěší zóně. Pokud je jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let. V přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí smí osoba starší 18 let vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let. Rovněž tak jen osoba starší 18 let smí vézt dítě mladší 10 let na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí. A samozřejmě platí, že cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu. Ta musí být schváleného typu a mladý cyklista ji musí mít na hlavě řádně připevněnou. „V roce 2017 byli dětští cyklisté účastníky 290 nehod, z toho 220 zavinili. Loňské nehody malých cyklistů se naštěstí obešly bez obětí na životech, nicméně 21 dětí bylo zraněno těžce a 224 lehce. Bohužel však 12 těžce zraněných dětí nemělo na hlavě přilbu, což je 57 % případů. V případě lehkých zranění to bylo v 95 případech, tedy 42 %,“ upřesňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Dítě v osobním automobilu

V České republice platí povinnost přepravovat ve vozidle, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky. Sedačka vždy musí odpovídat věku a hmotnosti dítěte. Zvážit je třeba též její umístění. Lze doporučit, aby děti seděly v sedačkách obrácených zády ke směru jízdy co nejdéle, přinejmenším do 3 - 4 let jejich věku. Účelem umístění dětské sedačky obrácené zády ke směru jízdy je především poskytnout oporu hlavě a celé páteři v případě čelního nárazu. Síly vzniklé při takovém nárazu jsou rozptýleny do větší části těla. Je ovšem třeba pamatovat na bezpodmínečné vypnutí příslušného airbagu. V opačném případě aktivovaný airbag přimáčkne autosedačku do sedadla a dítě by pravděpodobně utrpělo smrtelná poranění hlavy a krku. Nebezpečí hrozí i při nehodách v malých rychlostech, neboť se airbagy nafukují již při nárazech v rychlosti okolo 30 km/h. Větší děti jsou zpravidla přepravovány v autosedačce orientované ve směru jízdy. V tom případě odsuňte sedadlo co nejvíce vzad. Pokud je sedačka příliš blízko palubní desce, může vybuchující airbag dítě vážně zranit. „Děti, které nejsou přepravovány v předepsaném zádržném systému, čelí sedminásobně vyššímu riziku úmrtí při dopravní nehodě. Dokonce náraz v rychlosti 15 km/h může mít pro nepřipoutané dítě fatální následky,“ uzavírá Roman Budský.

autor: Tisková zpráva