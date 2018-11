ÚOHS: Pokuta za protisoutěžní ustanovení v loterijní vyhlášce Karlových Varů byla potvrzena

Statutární město Karlovy Vary se dopustilo porušení § 19a zákona o ochraně hospodářské soutěže tím, že svými obecně závaznými vyhláškami z let 2013 a 2015 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, povolilo provozování sázkových her a loterií a jiných podobných her jen na adresních místech uvedených v příloze vyhlášek, aniž by výběr adresních míst provedlo na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií.

Statutární město Karlovy Vary tak v období od 1. července 2013 až do vydání prvoinstančního rozhodnutí, tj. do dne 20. 12. 2017, bez objektivně ospravedlnitelných důvodů narušilo na svém území hospodářskou soutěž na trhu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a na trhu provozování provozoven, v nichž mohou být sázkové hry, loterie a jiné podobné hry provozovány. Postupem města došlo ke zvýhodnění soutěžitelů, kteří mohou na povolených adresních místech nadále provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry a provozovny k účelu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.

Předseda Úřadu zamítl jako nedůvodné všechny námitky uvedené v rozkladu, zejména pak argumentaci, že došlo k porušení ústavního práva územní samosprávy na vydávání podzákonných právních předpisů, či o nezpůsobilosti vyvolat narušení hospodářské soutěže a jiné.

autor: Tisková zpráva