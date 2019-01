ÚZSVM: Lednice z odúmrti vybavila služební byt státních zástupců

Jednalo o zcela běžnou kompresorovou chladničku pultového typu, ve velmi dobrém technickém stavu. Chladnička o rozměrech 85 krát 60 cm s cca desetilitrovým mrazákem a 75 litry chladícího prostotu je deklarována v energetické třídě A+.



V krátké době po zveřejnění nabídky na internetovém portálu www.nabidkamajetku.cz projevilo zájem o ledničku Vrchní státní zastupitelství v Praze, a to především z důvodů vhodné velikosti pro snadné umístění do téměř libovolného prostoru, energetickou úspornost a v neposlední řadě velmi dobrý technický stav. Vrchní státní zastupitelství totiž převzalo nový služební byt a chladnička se tak stala součástí vybavení tohoto bytu.



Podle občanského zákoníku nedědí-li žádný dědic, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic. Protože zemřelý původní majitel lednice byl svobodný, neměl žádné potomky, ani nezanechal závěť a všichni v úvahu přicházející dědici dědictví odmítli, majetek připadl jako tzv. odúmrť státu.



Movitý majetek jako tato lednice, který není bezprostředně využíván k zajištění chodu státu, nemusí ovšem zahálet. Zájemci z řad jiných státních institucí mohou takovýto nepotřebný majetek dle platné legislativy získat zdarma, ostatní zájemci jej mohou odkoupit. Tyto nabídky jsou všem přístupné na veřejném internetovém portálu ÚZSVM, na adrese www.nabidkamajetku.cz.

Psali jsme: ÚZSVM: Dosavadní nájemce koupil v aukci ornou půdu v Líšťanech ÚZSVM v Rychnově nad Kněžnou prodal v elektronické aukci řopík ÚZSVM prodal pozemek u bývalého mlýna, který byl dříve zapsán na německé majitele ÚZSVM uhájil státu v soudním sporu 18 milionů korun

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva