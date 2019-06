Úřad pro ochranu osobních údajů: Evropská ochrana osobních údajů má globální potenciál

Janů, jež byla jednou z osobností, které nad dvoudenní akcí převzaly záštitu, hovořila u příležitosti slavnostního zahájení ve velké aule budovy pražského Karolina.

Podle ní již ochrana osobních údajů prezentovaná obecným nařízením překročila hranice evropského hospodářského prostoru a stále více se stává globálním standardem. „Za výraz toho se považují zejména nedávné změny legislativního rámce ochrany osobních údajů v Japonsku a opakované uznání z podnikatelských a politických kruhů ve Spojených státech, kde se již volá po federálním zákonu po vzoru GDPR,“ uvedla předsedkyně ÚOOÚ.

To, co ochrana osobních údajů relativně úspěšně exportuje, jsou v prvé řadě práva subjektů údajů a s tím spojené povinnosti správců a zpracovatelů. Navzdory tomu však má tato oblast své meze a nemůže přispět k řešení všech zástupných problémů, se kterými se na své dozorové úřadu obrací stěžovatelé napříč státy EU.

„Tyto meze se z jiné perspektivy plně projektují do mnoha problémů posledních let – dezinformačních kampaní a lživých manipulací. Osobně vnímám mimořádně intenzivně nebezpečí pro moderní liberální demokracii a vlastně celou naši civilizaci také v prolínání digitálního života a světa do fyzických kontaktů. Není to virtuální realita, je to realita 21. století,“ prohlásila Ivana Janů v souvislosti se závislostí moderního člověka na technologiích, které každodenně zvyšují jeho pohodlí. „Je však důležité uvědomit si, že život online nás postupně uvrhá do osamělosti,“ dodala.

Konference „20 let IS2 ...bezpečnost každého z nás?!“ byla určena především vyššímu a střednímu managementu z veřejného i komerčního sektoru, zejména z oblastí státní správy, utilit a financí. Cenné informace si však odnesli i odborníci v ochraně osobních údajů a všichni, kdo se v rámci svých organizací či projektů podílejí na budování a řízení informační bezpečnosti.

Během dvou dnů na ní vystoupili renomovaní řečníci a experti na oblast kybernetické ochrany z celého světa.

