Úřad průmyslového vlastnictví: Nové rozhraní rešeršních databází

Registrace je jednotná s registrací do aplikace elektronické podávání (stávající uživatelé aplikace ePodani mohou se svými přihlašovacími údaji přistupovat do rešeršních databází jako registrovaní uživatelé, nově registrovaní uživatelé získají přístup do obou aplikací).

Detailní popis nových funkcí je k dispozici na úvodní stránce aplikace. Nové rozhraní bude zatím fungovat v pilotním provozu, v rámci něhož uvítáme Vaše připomínky a náměty. Ty společně s dotazy prosím zasílejte na adresu helpdesk@upv.cz. Do konce roku 2018 poběží nové rozhraní souběžně se stávající aplikací. Úřad uspořádá k novým databázím několik seminářů, sledujte prosím webové stránky Úřadu, kde budou postupně zveřejňovány termíny.

autor: Tisková zpráva