Úřad vlády: Vláda podpořila nezávislost veřejnoprávních médií posílením jejich financování

Česká televize a Český rozhlas mají mít do budoucna garantovanou nezávislost i vysoký standard jejich služeb. Vláda schválila takzvanou velkou mediální novelu, která s ohledem na udržitelné financování veřejnoprávních médií počítá také s rozšířením okruhu jejich poplatníků. Nově by měly poplatky odvádět všechny domácnosti, které mají alespoň jedno zařízení umožňující příjem televizního vysílání nebo rozhlasového signálu. Díky nové legislativě má Česká televize získat do rozpočtu již od příštího roku o 865 milionů korun navíc, v případě Českého rozhlasu by navýšení bylo o 331 milionů korun.

Na návrh Ministerstva kultury vláda dala zelenou podpoře audiovizuální tvorby, na kterou bude stát nově přispívat podobně jako na kinematografii. Změny dozná i financování filmových pobídek jako zásadního ekonomického nástroje státu k získávání zahraničního kapitálu. Roční alokace na filmové pobídky bude nově navázaná na finanční výkon českého audiovizuálního průmyslu.

Vláda na svém jednání dále schválila novelizaci zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Jde o nápravu věcí po předchozí vládě, která nastavila zákonné podmínky tak, že znalci hromadně opouštějí svou činnost. Dnes schválený návrh má tuto situaci změnit. Je navržený tak, aby stabilizoval znalectví a odbřemenil znalce. Více v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti ZDE.

Kabinet na svém zasedání také schválil navýšení příspěvku zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Nařízením vlády se od 1. července 2024 zvýší měsíční příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc o 10 % na 43 560 Kč. K tomuto kroku vláda přistoupila kvůli vysoké inflaci v minulém roce. Stejné základní výdaje jako domácnosti mají totiž i zařízení azylového typu určena k poskytnutí krizové a neodkladné pomoci, která uspokojují základní životní potřeby dětí (ubytování, strava, oblečení) a zajišťují poskytnutí zdravotní, psychologické nebo jiné potřebné péče. Jde převážně o děti tělesně nebo duševně týrané či zneužívané, nebo děti, které se ocitly v prostředí či situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva. Vláda rovněž již k 1. červenci změnila výpočet odměn za čekání mezi spoji ve veřejné linkové autobusové dopravě, které budou nově stanoveny na 1,25násobek minimální mzdy, což je 141 Kč za hodinu.

Vláda vzala na vědomí materiál s názvem Surovinová politika pro dřevo, který představuje kroky ke zlepšení podmínek, které budou umožňovat vyšší využití dřeva ve stavebnictví, ideálně z lokálních zdrojů. Jedním z kroků je například zavedení motivačních ekonomických nástrojů pro podporu intenzivnější realizace dřevostaveb v rámci veřejného i soukromého sektoru. K vypracování materiálu se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete ZDE.