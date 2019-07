Ústecký kraj: Na autodrom se vrací bezplatný kurz pro motorkáře s naší podporou

Tentokrát se celodenní bezplatný kurz pro 60 motorkářů uskuteční hned ve čtyřech termínech, od 20. do 23. července. Organizátorem kurzů je Tým silniční bezpečnosti, který úzce spolupracuje s Policií ČR a Ústeckým krajem. „Loni jsme se potkali s Honzou Pechoutem a povídali si o tom, co by u nás v Ústeckém kraji šlo ještě dělat pro větší bezpečnost. Zjistil jsem, že toho málo děláme pro motorkáře. A teď už je z toho druhý ročník Kurzu bezpečné jízdy právě pro ně,“ vysvětluje náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek zrod této akce v Ústeckém kraji.

V teoretické části se účastníci kurzu podrobně seznámí se správnou technikou jízdy, zásadami správného chování při dopravní nehodě a efektivním poskytováním první pomoci. Na programu je i tematika dopravní psychologie a sebepoznání. V navazující praktické části motocyklisté s instruktory procvičí řadu důležitých jezdeckých technik, například brzdění v různých rychlostech a v náklonu, vedení pohledu, jízdu v nestabilním režimu, plynulé přenášení těžiště, průjezd zatáčkou nebo výhybný manévr.

Motocyklisté patří k nejohroženější skupině účastníků silničního provozu. Jen v loňském roce jich při nehodách zemřelo 91, dalších 488 utrpělo závažná zranění. Je to meziročně o 27, respektive o 70 více než v roce 2017. Zatímco v letech 1993 až 2015 byla v průměru každá jedenáctá oběť smrtelné nehody motorkář, v loňském roce už to byla každá šestá. Podíl usmrcených motocyklistů na celkovém počtu obětí na tuzemských silnicích tak vzrostl na 16 procent. Nehodovost motocyklistů je tedy skutečně velmi závažným problémem.

autor: Tisková zpráva