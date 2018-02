Ústecký kraj: Rezignace členů Výboru Regionální rady

V dosavadním složení fungoval Výbor od února roku 2017, kdy noví členové poprvé zasedali. Chod Úřadu Regionální rady to v současné chvíli nijak významně neohrožuje.

„Podnikáme kroky vedoucí k zajištění všech nezbytných úkonů tak, abychom mohli fungovat do jmenování nových členů Výboru,“ komentuje událost Jana Havlicová, ředitelka Úřadu Regionální rady. Dle zákona o podpoře regionálního rozvoje běží od dnešního dne 30 denní lhůta, po kterou budou odstupující členové vykonávat dosavadní funkce. Na připravovaném 119. zasedání dne 6. března se tedy ještě členové Výboru sejdou.

Ústecký kraj je poté dle zákona zodpovědný za zvolení nových členů Výboru, což musí proběhnout nejpozději do 90 dní. „Věřím, že pan hejtman udělá vše potřebné pro to, aby předešel případným rizikům, která jsou spojena s neusnášeníschopným výborem, a zajistí včas zvolení nových členů. K povinnostem Výboru totiž patří například schválit nejpozději do 30. června závěrečný účet Regionální rady. V případě neschválení hrozí Regionální radě sankce,“ dodává k záležitosti Havlicová.

Úkolem nového Výboru bude pokračovat v započaté práci na uzavírání Regionálního operačního programu a zajistit dostatek finančních prostředků potřebných pro jeho zdárné a úspěšné ukončení. Na prvním zasedání čeká nový Výbor také volba předsedy Regionální rady, jelikož stávající předseda Jaroslav Komínek, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, je jedním z odstupujících.

autor: Tisková zpráva