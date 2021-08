Ústecký kraj: Tereza Chovancová se stala mistryní světa

reklama

Druhou disciplínou mistrovství byl běh na 100 metrů s překážkami. Reprezentantům v cestě do cíle stojí bariéra, za kterou sbírají dvě hadice, překonávají 8 metrů dlouhou kladinu, za kterou hadice napojují do sebe, na proudnici a také do na dráze postaveného rozdělovače. I v této disciplíně je soutěž rozdělena do věkových kategoriích na mladší (13-14 let), střední (15-16 let) a starší (17-18 let) dorost.

Družstvu dorostenců se podařilo v týmovém pořadí obsadit třetí místo před výběry Ruska a vítězného Běloruska. V průběžném pořadí celkového hodnocení si dělí vedení Rusko a Bělorusko (po 3 bodech) před třetí Českou republikou (6 bodů). Jediným Čechem, kterému se na stovkách povedlo postoupit do finálových běhů, byl střední dorostenec Vít Vymazal. Ten v závěrečném běhu zapsal čas 16,73s a vybojoval stříbrnou medaili.

Dorostenky si na soutěžní dráze vedly velmi dobře. Pěti českým závodnicím se podařilo probojovat se do finálových běhů ve svých kategoriích. V mladší kategorii to byla Veronika Fricová, které se podařilo postoupit do finále. V něm doběhla do cíle druhá a vybojovala tak stříbrnou medaili. Mezi středními dorostenkami postoupily Tereza Chovancová a Vendula Jílková, jen těsně postup unikl páté Elišce Navrátilové. Ve finálovém rozběhu byla nejrychlejší Tereza Chovancová, která se s časem 17,15s stala mistryní světa ve své kategorii! Vendula Jílková doběhla do cíle druhá v čase 17,56s a získala tak titul vicemistryně světa. Dvě české závodnice nastoupily i do finále staršího dorostu. Úspěšnější byla Lucie Ledvinová, která zlepšila své osobní maximum (časem 16,99s) a získala bronzovou medaili. Johanka Vaculíková ve finálovém rozběhu skončila čtvrtá.

V součtu jednotlivých výkonů si dorostenky na stovkách podělily vítězství s Ruskami. V celkovém hodnocení je první ruský výběr (2 body) před druhým Českem (4 body) a třetím Běloruskem (5 bodů).

