V posledním turnusu příměstského tábora na Autodromu Most se uvolnila místa

11.07.2018 12:35

Rodiče stále mají šanci umístit svého potomka do letního příměstského tábora pro děti od šesti do patnácti let v areálu mosteckého autodromu. V posledním turnusu od 20. do 24. srpna se totiž uvolnilo několik míst. Termín vedení společnosti vyhlásilo pro velký zájem, jak červencový, tak srpnový turnus byly totiž záhy obsazeny.