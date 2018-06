Autodrom Most: Historické závodní vozy obdivovali i chlapci z dětského domova

28.06.2018 15:32

Patnáct chlapců z dětského domova v Jiříkově na Děčínsku s pedagogickým doprovodem zavítalo v neděli do areálu mosteckého autodromu. Mohli si tak vychutnat souboje rychlých a silných strojů i jedinečnou atmosféru při závodech historických vozů The Most Historic Grand Prix